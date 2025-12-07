Bàsquet/Lliga Endesa
El València i el Reial Madrid es mantenen al capdamunt de l'ACB en l’últim segon
Sergi Llull i Kameron Taylor fan cistelles determinants per als dos líders de la lliga
Els dos líders de la lliga, el València i el Reial Madrid, es mantenen al capdamunt, amb una única derrota, després de dos finals molt semblants amb bàsquets salvadors en el darrer segon. Al migdia, a La Laguna, Sergi Llull ha ficat l’enèsima cistella guanyadora per al seu equip, molt semblant a la que va donar l’Eurolliga 2023, per vèncer per 70-71. Jaime Fernández ha errat un dels dos tirs lliures que tenia a falta de dos segons i no ho ha fet l’escorta de Maó, que ha permès al Madrid posar-se primer momentàniament.
Al vespre, el València havia de guanyar a Vitòria per mantenir-se en el lideratge. Semblava que ho faria amb dos tirs lliures de Montero. Després, Diakité duia el partit a la pròrroga, però també en l’últim segon, un tir de dos de Kameron Taylor ha permès els taronja mantenir-se primers per 57 punts en l’average general (89-91).
En els altres duels d’aquest diumenge, segueix la gran millora del Barça, que es consolida en el setè lloc, amenaçant els primers, després d’apallissar l’Andorra (102-71). El proper rival del Baxi a l’ACB només ha patit en el primer període perquè després els de Joan Plaza s’han fos i la victòria s’ha quedat al Palau. Joel Parra, amb 24 punts, i Kevin Punter, amb 20, han estat els màxims anotadors.
I a Miribilla, el Bilbao entra en el grup de quatre triomfs (79-72) i deixa el Gran Canària en el de tres en un gran partit de Jaworski, autor de 25 punts. Entre el vuitè i el setzè només hi ha un partit en una classificació comprimidíssima.
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- Catalunya prepara canvis a l'ESO: els alumnes de 4t podran triar entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga