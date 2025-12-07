Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El València i el Reial Madrid es mantenen al capdamunt de l'ACB en l’últim segon

Sergi Llull i Kameron Taylor fan cistelles determinants per als dos líders de la lliga

Aquest tir de Kameron Taylor manté el València en el lideratge

Aquest tir de Kameron Taylor manté el València en el lideratge / Aitor Bouzo/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Els dos líders de la lliga, el València i el Reial Madrid, es mantenen al capdamunt, amb una única derrota, després de dos finals molt semblants amb bàsquets salvadors en el darrer segon. Al migdia, a La Laguna, Sergi Llull ha ficat l’enèsima cistella guanyadora per al seu equip, molt semblant a la que va donar l’Eurolliga 2023, per vèncer per 70-71. Jaime Fernández ha errat un dels dos tirs lliures que tenia a falta de dos segons i no ho ha fet l’escorta de Maó, que ha permès al Madrid posar-se primer momentàniament.

Al vespre, el València havia de guanyar a Vitòria per mantenir-se en el lideratge. Semblava que ho faria amb dos tirs lliures de Montero. Després, Diakité duia el partit a la pròrroga, però també en l’últim segon, un tir de dos de Kameron Taylor ha permès els taronja mantenir-se primers per 57 punts en l’average general (89-91).

En els altres duels d’aquest diumenge, segueix la gran millora del Barça, que es consolida en el setè lloc, amenaçant els primers, després d’apallissar l’Andorra (102-71). El proper rival del Baxi a l’ACB només ha patit en el primer període perquè després els de Joan Plaza s’han fos i la victòria s’ha quedat al Palau. Joel Parra, amb 24 punts, i Kevin Punter, amb 20, han estat els màxims anotadors.

I a Miribilla, el Bilbao entra en el grup de quatre triomfs (79-72) i deixa el Gran Canària en el de tres en un gran partit de Jaworski, autor de 25 punts. Entre el vuitè i el setzè només hi ha un partit en una classificació comprimidíssima.

