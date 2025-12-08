Alfonso Plummer cau en el seu debut a la lliga adriàtica contra l'Estrella Roja
L'escorta porto-riqueny ha estat el sisè jugador que més ha jugat del seu equip i ha anotat 6 punts
L'exescorta del Baxi Manresa, Alfonso Plummer, ha debutat amb el seu nou equip, el KK Bosna, cedint una derrota davant del poderós Estrella Roja per 77-86, a la Lliga Adriàtica. El jugador porto-riqueny ha estat el sisè home que més minuts ha disputat d'entre els locals, i fins a la darrera rotació havia anotat els dos llançaments des de més enllà dels 6,75 que havia intentat.
Plummer no ha estat tan entonat des de la distància mitjana, des d'on no ha anotat cap dels tres tirs que ha llançat. Així i tot, ha contribuït a assegurar quatre rebots defensius per al seu nou equip. En els 17 minuts que ha estat damunt del parquet, el conjunt bosnià ha tingut un balanç positiu de 4 punts.
Al Bosna també hi ha un altre exjugador del Bàsquet Manresa, l'ala estonià Janari Joesaar, que com Plummer tampoc no va completar la seva primera temporada al Nou Congost, i que en el partit d'avui ha anotat 2 punts i capturat 3 rebots en els 16 minuts que ha disputat. A l'equip bosnià també hi actua l'exjugador del Breogán Edin Atic.
A l'espera del recanvi
El Baxi Manresa continua pendent de lligar quin jugador substituirà Plummer com a escorta anotador a l'equip. El club estava convençut que aquest nou fitxatge, que més tard el periodista Chema de Lucas va explicar que es tractava de l'estatunidenc Breein Tyree, arribaria aviat. Però el posterior interès del Bahçesehir turc per fer-se amb els seus serveis, ha complicat l'operació.
