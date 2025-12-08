Lliga U
Un mal tercer període condemna el Baxi Manresa a la Fonteta (82-70)
Els joves jugadors que dirigeix Nacho Juan han dominat la primera meitat del duel, però un 15-5 en 7 minuts a la represa els ha condemnat
Un mal inici de la segona meitat han condemnat el Baxi Manresa en la seva visita a la Fonteta en la novena jornada de la Lliga U. Els joves jugadors que dirigeix Nacho Juan han dominat durant els primers 20 minuts de duel, però un parcial de 15-5 en els primers set minuts després del descans han pesat massa per revenjar l'ajustada derrota que els manresans van cedir amb els taronja al seu pavelló a la quarta jornada de la competició.
Els mals minuts del Baxi s'han concentrat a la segona meitat de l’enfrontament. La manca de solidesa defensiva i uns instants de desencert ofensiu han trencat amb la dinàmica positiva que els manresans arrossegaven d’inici i a poc a poc han anat impulsant un València Basket que aprofitava les transicions ràpides i les accions d’u contra u per fer créixer el seu avantatge a l’electrònic.
L’única opció per als jugadors que entrena Nacho Juan per capgirar el resultat exigien endurir la defensa i millorar la punteria en atac, però el cert és que no es s'han materialitzat cap d’aquestes circumstàncies. El resultat deixa el conjunt bagenc al bell mig d’un triple empat amb els taronja i el Joventut Badalona, amb tres victòries i set derrotes. El proper compromís serà al Nou Congost davant el Barça Atlètic, el líder del Grup A.
