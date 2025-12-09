Bàsquet | Eurocup
El Baxi Manresa vol traslladar a l'Eurocup la determinació mostrada a Badalona
L'equip que dirigeix Diego Ocampo rebrà demà al Nou Congost el Cedevita Olimpija, el líder del Grup A, amb l'objectiu de consolidar la bona imatge mostrada diumenge contra la Penya
El Baxi Manresa afronta el primer partit de la segona volta de la primera fase de l'Eurocup amb la voluntat de traslladar a Europa la bona imatge mostrada diumenge passat davant del Joventut Badalona. No ho tindrà fàcil, ja que el rival que visitarà dimecres el Nou Congost, el Cedevita Olimpija, és l'actual líder del Grup A. L'equip eslovè té el segon millor balanç de victòries i derrotes de la tercera competició continental, només superat pel JL Bourg, líder del Grup B.
En el partit d'anada, que era el debut competitiu de l'equip que dirigeix Diego Ocampo, el duel es va trencar massa ràpid. Una primera meitat fulminant del conjunt eslovè va deixar gairebé sense opcions els manresans, que van arribar a perdre per més de 20 punts abans del descans. A la represa, però, l'equip va demostrar que tot i els canvis a l'estiu, havia heretat el caràcter lluitador que ha caracteritzat els conjunts de l'entitat els darrers anys. Al final, només un triplàs d'Aleksej Nikolic va tallar les ales a un equip capitanejat per un imperial Álex Reyes que semblava convençut a donar la volta a l'electrònic.
"Mantenir la determinació"
En la roda de premsa prèvia al partit, el tècnic assistent Nacho Juan ha volgut destacar ella bona moral que arrossega el grup després del bon partit de diumenge a Badalona: "L'equip arriba amb molta determinació, creu en el que fa i volem que el partit contra la Penya marqui la línia de com ha de jugar l'equip". En aquest sentit, l'entrenador aragonès ha explicat que "volem créixer des de la defensa", i d'aquesta manera "sortir jugant amb molt de ritme".
Una estratègia clara d'entrada, però que toparà amb la proposta de joc de l'equip que entrena Zvezdan Mitrovic. "Esperem un partit llarg, perquè el Cedevita és molt pacient i té molta capacitat per controlar el partit" reconeix el tècnic. I és que el conjunt eslovè, si ha fet gala d'alguna cosa en aquesta primera volta de la fase de grups, és la seva solidesa. Un punt que, des de la banqueta manresana, no esperen que canviï: "El nivell d’exigència física serà molt alt, sobretot en el rebot i en la protecció de la pintura".
De la mateixa manera, resultarà imprescindible excel·lir en una de les assignatures pendents de l'equip: la defensa en l'u contra u. Principalment per controlar Umoja Gibson, "el seu generador exterior principal" i que malgrat que en el partit d'anada només va anotar 5 punts, té una mitjana de més de 15 i reparteix més de 5 assistències per partit. No serà l'únic jugador a vigilar, ja que part de la força coral del Cedevita es basa en la qualitat i l'experiència de jugadors com Jaka Blazic, i la capacitat d'anotar des de més enllà dels 6,75 d'Aleksej Nikolic. De fet, l'escorta eslovè ja va demostrar en el partit d'anada que en els moments calents, no li tremola el canell. Tampoc convé deixar entrar en joc a DJ Stewart, un altre dels grans anotadors del Cedevita, que té una mitjana d'una mica més de 14 punts per partit.
