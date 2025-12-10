Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa derrota el líder Cedevita oferint el seu millor bàsquet de la temporada (99-82)
Els bagencs fan una exhibició en tots els aspectes, sobretot el defensiu, contra l'equip que manava al grup i agafen bona posició per passar de fase
El Baxi Manresa ja va apuntar a Badalona que, tot i perdre, ha tornat de l'aturada de les seleccions amb una altra cara i ho ha demostrat contra un molt bon equip europeu. El Cedevita Olimpija liderava el grup fins aquesta jornada però no ha tingut cap opció al Congost. Tot i algunes reaccions d'orgull, ha estat clarament superat (99-82) per un equip que respon a les absències amb solucions de la casa i que, malgrat tot, va clarament a més.
El joc controlat del Cedevita és el que s'ha imposat des de l'inici. Els eslovens atacaven llarg per no perdre boles i que el Baxi no pogués córrer però Steinbergs ha aconseguit trencar mínimament la dinàmica amb dos triples seguits que posaven el 9-6 a l'equador d'un quart gasiu en anotació.
La defensa dels manresans funcionava perfectament, el conjunt de Ljubljana es mostrava desencertat i els locals assolien la màxima distància, un 17-9, després d'un altre triple, ara de Knudsen, que ha ofert una gran rotació, i d'un 2+1 d'un Obasohan poderós en el físic.
Llavors ha arribat el moment de comprovar com l'Eurolliga té una tropa d'àrbitres llepafils, per no dir dolents. Amb un ritme de setze faltes per quart és complicat que hi hagi ritme. Deu dels dotze últims punts del període arribaven des de la línia de personal i el Baxi marxava al primer descans amb una bona renda (23-15).
Exhibició tot i les faltes
La realitat és que el clínic defensiu que estava donant el Manresa en els primers catorze minuts del partit era dels millors dels darrers anys. Knudsen, novament a pista, i Obasohan lideraven el combat, el Cedevita les veia quadrades i, a sobre, l'equip mostrava encert. Un triple de Gerard Fernández [que ara també és el més jove d'anotar-ne a Europa] i una bomba de Golden deixaven el 33-19 mentre el tècnic Mitrovic tenia romanços amb la graderia.
El control del Baxi era total, en estàtic, en transició i amb bones accions, com un 2+1 d'Olinde que posava quinze punts de renda (42-27) sobre el líder fins aquesta jornada. I una gran concentració, com demostrava, l'11 de 12 en tirs lliures i una màxima renda de quinze punts. La llàstima han estat les faltes finals (33 totals entre els dos equips) que han permès set tirs lliures seguits dels visitants per obrir el duel (46-38).
Però era un miratge. L'inici del tercer quart ha vist els primers punts d'un fins llavors inèdits Benítez i Oriola. Un rebot en atac del targarí tancava un parcial inicial de 8-0, amb triple d'Ubal inclòs, per a la màxima renda (54-38). Fins i tot Steinbergs sorprenia amb una esmaixada plena de ràbia en una acció gens habitual tallant des de l'exterior.
El Baxi arribava a divuit punts de renda, amb opcions clares de trencar el partit perquè, a més, el Cedevita tenia el joc interior molt carregat de faltes. Però el partit no estava acabat. Els balcànics reaccionaven amb un parell de triples, dels molt secundaris Skara i Cerkvenik, i es posaven a dotze (64-52). Però era el preàmbul d'una altra onada de bon joc joc local, amb triples d'Olinde i d'un Reyes recuperat per a la causa abans que Steinbergs, també des de la distància, posés un 78-54 esplendorós, només reduït de dos punts per Gibson al final del quart.
I recuperar la pilota en el servei de fons del darrer quart ha estat un exemple que l'equip estava molt ficat en el duel. Però calia superar el cansament que es veia en l'equip, sense Benítez en pista, i que ha fet que els visitants s'acostessin a onze punts a còpia de triples (87-76). I encara faltaven quatre minuts. Però ha estat molt important un rebot d'atac d'Olinde i assegurar els tirs lliures de Max Gaspà i Marcis Steinbergs per agafar aire (95-78) i arribar al plàcid final que l'equip mereixia. I tot, malgrat un partit de dues hores i 12 minuts i 63 faltes. Té mèrit.
