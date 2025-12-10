Bàsquet/Eurocup
Diego Ocampo: «Em preocupa aquesta acumulació de partits»
El tècnic gallec revela que Hugo Benítez va notar una punxada a un isquiotibial i que divendres se li han de fer proves per veure què hi ha
L’entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, deia després del partit que «vull felicitar tots els meus jugadors. Els lesionats i els que estan sans. Ja ho vaig dir a Badalona. Han jugat amb coratge i han aprofitat l’oportunitat per competir. Quan això passa estic molt content i molt orgullós d’ells i l’afició també ho està».
Després revelava que Hugo Benítez havia tingut una punxada a l’isquiotibial i que se li han de fer proves. Sobre la millora, «juguem millor que abans de les finestres perquè hem pogut entrenar-nos una mica i si ho podem fer, els jugadors milloren. Tenen molt bona mentalitat i no es rendeixen. Anem millorant. Però estic molt preocupat per la lesió d’avui de Benítez es produeix per l’acumulació de partits. Aquest seguit de partits em preocupa amb les baixes que tenim. Va haver de jugar 28 minuts diumenge havent jugat divendres. Veig què ve a davant. Sempre he parlat del dia a dia».
També va recordar la «setmana preciosa en què juguem el 30 de desembre a Israel i després el dia 2 a les nou de la nit per ajudar, el 4, el 6 i el 10. Em fa por. I més amb la lesió de l’Hugo, que no crec que sigui com la del Dani, però alguna cosa hi ha». Ocampo va asseverar que el d’ahir havia estat el partit millor de la temporada, però no només aquest, sinó «tots dos, amb el de Badalona, perquè els jugadors han mostrat caràcter».
