Bàsquet | Eurocup
El Hapoel Jerusalem se situa com a nou líder del grup del Baxi Manresa
Els israelians aprofiten l'ensopegada del Cedevita al Congost i encapçalen la taula classificatòria del grup A de l'Eurocup
L’ensopegada del Cedevita al Nou Congost ha trencat amb la ratxa de tres victòries consecutives amb la qual els eslovens havien acabat la primera volta de l’Eurocup, combinat amb el bon estat de forma del Hapoel Jerusalem ha fet que ara siguin els israelians qui encapçalen el grup. L’equip que dirigeix Yonatan Alon va derrotar amb solvència l’Hamburg ahir, i enceten aquesta segona volta de competició europea com el nou rival a batre del grup A.
Quant a la zona mitjana de la taula, la que més interessa al Baxi Manresa, els resultats d’aquesta desena ronda de partits de la fase regular de l’Eurocup fan especialment important la jornada vinent. La victòria del Neptunas en una pròrroga atípica, en què ha registrat un parcial feridor de 20-4 contra el Slask Wroclaw, i la de l’Aris de Salònica per 90-86 davant d’un sempre combatiu Reyer Venècia situen tots dos conjunts amb les mateixes cinc victòries que el Baxi Manresa.
Un grup al qual també se suma des d’aquesta mateixa jornada el Cluj, que a les acaballes del tercer període guanyava el Bahçesehir per sis punts, però que va patir una desconnexió ofensiva flagrant. Durant una mica més de sis minuts els romanesos no van ensumar cistella i els israelians els van etzibar un parcial sagnant de 0-17 que va capgirar la dinàmica d’un partit que s’havia complicat molt al conjunt que dirigeix el tècnic serbi Marko Barac.
Així doncs, el duel que afrontarà el Baxi la setmana vinent contra el Wroclaw resultarà clau no només per continuar sumant victòries, sinó per deixar molt tocat l’equip polonès i gairebé eliminar-lo de la lluita per ser entre els sis primers. També caldrà seguir amb atenció l’enfrontament entre el Cedevita i el Hapoel, que es jugaran el lideratge del grup.
