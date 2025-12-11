Bàsquet/Lliga Endesa
El Bàsquet Manresa presenta pèrdues de 282.000 euros a la junta d'accionistes i pressuposta 4 milions per al curs actual
El club atribueix una bona part del dèficit a l'entrada en vigor tardana de la subvenció de 550.000 euros anuals per part de l'Ajuntament
En una junta exprés de 36 minuts, amb la presència d'una quinzena d'accionistes al Montepío de Conductors, el Bàsquet Manresa ha presentat unes pèrdues totals de 282.000 euros a la finalització de la temporada 2024-25, el 30 de juny passat. A més, també ha mostrat un pressupost d'ingressos de 4,025 milions d'euros per al curs 25-26, mig milió més que al tancament de l'anterior. Com ha explicat el president, Josep Maria Herms, i també el gerent, Carles Sixto, la major part d'aquest desajust surt de l'entrada en vigor tardana, el novembre passat, de l'acord amb l'Ajuntament de Manresa de la subvenció de 550.000 euros anuals resultants de l'estudi d'impacte del club, de 4,4 milions d'euros.
En la seva intervenció inicial, Herms ha explicat que el club rep aquests diners del consistori, tot i que aquest en paga 665.000 ja que hi ha d'afegir un IVA [impost sobre el valor afegit] que no va a l'entitat, sinó a Hisenda. Després, Sixto ha explicat que l'acord pel qual es passava de 500.000 a 550.000 euros es va signar el novembre i que el mètode de pagament és mensual, amb la qual cosa no es van rebre sencers els 550.000 euros sinó la part proporcional, 370.000. Aquest desajust de 180.000 euros són més de la meitat dels 282.673,02 de pèrdues. A més, la societat anònima esportiva ha recorregut enguany a 50.000 euros més de la fundació, amb la qual cosa, de no haver estat per aquesta situació amb la subvenció, segons Sixto, les pèrdues serien de 50.000 euros. Les xifres s'han aprovat sense problemes.
El pavelló i el balanç
En la seva al·locució inicial, Herms ha parlat també de la resolució de la futurible ampliació del Nou Congost. Segons ell, "la nostra idea sempre havia estat fer un pavelló nou, no només per a les nostres necessitats, sinó també de la ciutat. Però és una instal·lació de l'Ajuntament i l'únic que hem fet aquests dos anys és intentar fer-li veure els requeriments tècnics que necessitàvem. No era un tema econòmic, sinó de què ens fa falta. El primer pressupost va ser de 8 milions i ara ha crescut a 19 o 20. Ens congratulem que les administracions, totes, no només l'Ajuntament, s'hagin adonat que eren necessaris".
Després, en la presentació de Sixto, també s'ha mostrat que els ingressos totals han estat de 3,59 milions, per sota dels 3,77 pressupostats i que les despeses, de 3,73 milions, lleugerament per sobre dels 3,69 que es pensava. Per a l'any vinent, s'espera que un balanç més equilibrat de 2.500 euros positius. Això sí, com ha reconegut Herms a una de les poques preguntes rebudes, "l'agost no podien pressuposar que ara tindríem dos bases lesionats" en la previsió de quant cal per pagar la plantilla. La xifra exposada per a aquest concepte és de 3,23 milions.
