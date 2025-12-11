Bàsquet/Lliga Endesa
La lesió d'Hugo Benítez deixa el Baxi Manresa sense directors de joc purs del primer equip
La baixa del nord-català s'uneix a la de Dani Pérez en un joc exterior que també va llastat després de la sortida encara no coberta de Plummer
Manresa
El Baxi Manresa ha confirmat aquest dijous que el base nord-català Hugo Benítez té una lesió a un bíceps femoral i, tot i que no ha matisat el temps de recuperació, queda clar que no estarà disponible en els propers partits. Com va explicar Diego Ocampo després de la victòria de dimecres contra el Cedevita, Benítez va notar una punxada en un isquiotibial i immediatament va haver de deixar el partit. L'entrenador gallec va vincular aquest problema físic a l'acumulació de partits que ha viscut l'equip i el jugador en particular, que va haver d'estar 28 minuts en pista a Badalona només 37 hores després del triomf contra l'Hamburg, en què s'havia lesionat l'altre base pur del primer equip, Dani Pérez.
Les absències de tots dos deixen el Baxi sense un director de joc del primer equip pur. En el final del partit contra el Cedevita, van assumir aquest rol Retin Obasohan i Max Gaspà que, tot i que hi han jugat moltes vegades, durant aquest curs havien assumit un paper d'escortes. També van rebre el suport del precoç Gerard Fernández, qui també va donar un ensurt en un cop a un genoll. Es tracta, però, d'un basquetbolista molt jove, de només 17 anys i, per tant, no de la primera plantilla.
Aquestes dues baixes s'afegeixen a la de la setmana passada d'Alfonso Plummer. L'escorta va deixar el club per fitxar pel Bosna. Es parlava que el substituiria Breein Tyree, de l'Igokea, però l'operació no ha fructificat i el porto-riqueny no té substitut. En aquestes circumstàncies, es parla més que mai de reforços, ja siguin definitius, com en el cas del relleu de Plummer, o temporals, per cobrir les absències no especificades, quant a durada, dels timoners de l'equip.
