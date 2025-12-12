Bàsquet/Lliga Endesa
Cinc jugadors de l'equip sub-22 s'entrenen amb el Baxi Manresa preparant el duel contra el Barça de diumenge
Les baixes per lesió de Benítez i Dani Pérez i la marxa no coberta de Plummer provoquen que almenys dos elements del filial hagin d'entrar a la llista
Fins a cinc jugadors de l'equip sub-22 del Baxi Manresa s'entrenaven aquest divendres al migdia amb el primer equip per preparar el partit de la Lliga Endesa de diumenge al Nou Congost contra el Barça. Les baixes per lesió muscular de Benítez i Dani Pérez i la sortida de Plummer, que no ha estat coberta, provoquen que la plantilla, sobretot pel que fa al joc exterior, estigui delmada. Fins a dos jugadors d'aquesta formació entraran a la llista de convocats.
A més, es dona la circumstància que les dues formacions sub-22 també s'enfronten aquesta jornada en partit de la Lliga U al mateix escenari. Serà dissabte, a les 13.30 hores. La convocatòria per a aquest partit, sobretot els elements descartats, poden ser una pista per conèixer quins d'aquests jugadors entraran a la llista de l'endemà.
Els cinc jugadors que es preparaven a les ordres de Diego Ocampo eren Gerard Fernández, Ise Francisco, Guillem Naspler, Ferran Torreblanca i Lukas Bergseng. D'aquests, sembla que el primer serà un dels escollits, ja que ha entrat en les dues últimes convocatòries fins i tot anotant punts. Dels altres, només Naspler ha entrat en una convocatòria enguany. Va ser en la pista del Neptunas a l'Eurocup per la baixa d'Olinde. Amb la no presència dels dos bases titulars, Obasohan i Gaspà han d'ocupar els seus llocs, tot i que són homes que enguany han fet més d'escorta i, si han de dirigir el joc, s'escurça la rotació en la posició 2.
Tot i que hi ha indicis que Benítez s'estarà sobre un mes de baixa i Dani Pérez, per l'estil o una mica menys, Diego Ocampo ha dit aquest divendres que "no diem terminis per no posar pressió als jugadors. Al Dani ja gairebé no li fa mal l'isquiotibial, però ens hem de regir per les imatges per decidir quan pot tornar i quan no".
Això podria provocar el fitxatge temporal d'algun jornaler per un mes, però Ocampo és més de la idea "de millorar l'equip, i no de portar per portar, sinó fer una operació que millori el talent de l'equip. Ara tenim dos bases de baixa i hem d'analitzar quines oportunitats hi ha al mercat i si es pot fer. Espero que, sense pressió, ho puguem fer. Estem oberts a una o dues posicions, poden ser un o dos jugadors".
La preocupació, en aquest context, és força els dos bases que jugaran aquests dies, Gaspà i Obasohan. "Això és el que em preocupa. Són molts partits i és difícil rotar més del que vam fer dimecres. Ells dos tenen una sobrecàrrega de feina que intentarem minimitzar. Els jugadors joves venen a entrenar-se sempre i, si s'ho mereixen, com ho estan fent, tindran més oportunitats".
