Futbol sala

El Covisa Manresa afronta dissabte una visita a Santa Coloma que val doble

Un triomf a la pista colomenca deixaria els homes de Jairo Molero a només dos punts de la permanència

El Covisa vol seguir celebrant gols, ara a Santa Coloma

El Covisa vol seguir celebrant gols, ara a Santa Coloma / Oscar Bayona

Regió7

Manresa

El Covisa Manresa afronta aquest dissabte (18 hores) una visita important en les seves aspiracions de fugir de les posicions de descens. Juga a la pista de l'Industrias Santa Coloma B, justament la formació que marca la línia del descens amb cinc punts més que l'equip de Jairo Molero. Això vol dir que, en cas de victòria bagenca, la permanència podria quedar a només dos punts, perquè el tercer i el quart per la cua, el Futsal Lleida i el Sant Quirze, només podrien empatar contra l'Industrias B en cas de vèncer a la pista del CN Sabadell i a la del Montesión, respectivament.

El Covisa ve de guanyar dos dels tres darrers partits, l'últim donant molt bones sensacions en el seu triomf per 7-1 contra el Bisontes, i sembla un equip més estable que el de bona part de la primera volta. Tot i això, hi ha afectacions físiques en la plantilla. El porter Blasco, que ha estat indisposat durant tota la setmana, és baixa segura per al partit.

A sobre, Checa va tenir un problema a un turmell i és dubte. Tampoc no es van entrenar Santa i Asís i el primer s'uneix a la llista d'absències, que completen Mellado i Mujal. A sobre, Checa és dubte per un problema a un turmell. Entraran a la convocatòria el juvenil Oriol Morros i un porter juvenil.

L'Industrias B va ser una de les sensacions en una temporada passada en què va guanyar les tres eliminatòries d'ascens, però en què va xocar als despatxos i no va poder pujar. Enguany, a casa, ha guanyat dos partits, n'ha empatat un i n'ha perdut tres.

