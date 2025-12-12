Futbol sala
El Covisa Manresa afronta dissabte una visita a Santa Coloma que val doble
Un triomf a la pista colomenca deixaria els homes de Jairo Molero a només dos punts de la permanència
Regió7
El Covisa Manresa afronta aquest dissabte (18 hores) una visita important en les seves aspiracions de fugir de les posicions de descens. Juga a la pista de l'Industrias Santa Coloma B, justament la formació que marca la línia del descens amb cinc punts més que l'equip de Jairo Molero. Això vol dir que, en cas de victòria bagenca, la permanència podria quedar a només dos punts, perquè el tercer i el quart per la cua, el Futsal Lleida i el Sant Quirze, només podrien empatar contra l'Industrias B en cas de vèncer a la pista del CN Sabadell i a la del Montesión, respectivament.
El Covisa ve de guanyar dos dels tres darrers partits, l'últim donant molt bones sensacions en el seu triomf per 7-1 contra el Bisontes, i sembla un equip més estable que el de bona part de la primera volta. Tot i això, hi ha afectacions físiques en la plantilla. El porter Blasco, que ha estat indisposat durant tota la setmana, és baixa segura per al partit.
A sobre, Checa va tenir un problema a un turmell i és dubte. Tampoc no es van entrenar Santa i Asís i el primer s'uneix a la llista d'absències, que completen Mellado i Mujal. A sobre, Checa és dubte per un problema a un turmell. Entraran a la convocatòria el juvenil Oriol Morros i un porter juvenil.
L'Industrias B va ser una de les sensacions en una temporada passada en què va guanyar les tres eliminatòries d'ascens, però en què va xocar als despatxos i no va poder pujar. Enguany, a casa, ha guanyat dos partits, n'ha empatat un i n'ha perdut tres.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa