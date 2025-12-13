Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturPerfumeria ReginaPlans cap de setmanaTorrons viralsPesta porcinaJo Jet i Maria RibotBaxi Manresa
instagramlinkedin

Bàsquet

El Baxi Manresa sub-22 se supera i sorprèn el Barça Atlètic, vigent líder de la lliga U (89-82)

El complet partit dels nois de Nacho Juan venç les individualitats d'uns blaugrana que els havien superat de 68 punts a la primera volta

Ferran Torreblanca, qui ha segellat el triomf, amb Montaner

Ferran Torreblanca, qui ha segellat el triomf, amb Montaner / Joaquim Alberch/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Fa només dos mesos, en la primera jornada de la Lliga U, el Baxi Manresa va perdre per 68 punts a la pista del Barça Atlètic. L'evolució de l'equip de Nacho Juan queda clara veient que, només en aquest lapse de temps, els bagencs hagin estat capaços de superar el mateix equip, fins ara líder de la competició (89-82)

L'equip manresà ha fet un partidàs que ha comandat en la primera meitat, la qual ha arribat a dominar per nou punts de renda, que s'han quedat en cinc al descans. A la represa, les dificultats han radicat en controlar Boumtje Boumtje, autor de 31 punts, i Dabone.

En els darrers deu minuts, el moment clau ha estat quan el Barça ha agafat sis punts de renda (67-73). Dos triples seguits, de Torreblanca i Ecker, han igualat el duel. Després, un altre tir de tres, ara de Pumarola, ha obert un forat que els visitants ja no han sabut tancar i que permeten el Baxi seguir lluitant per ser cinquè.

BAXI MANRESA: Rosell 6, Lucas Sánchez 10, Torreblanca 8, Bergseng 10, Pumarola 16 -cinc inicial- Francisco 5, Jekabsons 4, Muncunill 7, Ecker 3, Saló 4, Naspler 14, Lederman 2

BARÇA ATLÈTIC: González Castro 4, Montaner 2, Boumtje Boumtje 31, Ferreras 11, Dabone 13 -cinc inicial- Koné 14, Poza 3, Gueye, Martín 4, Arnau Puig

ÀRBITRES: García Crespo, Calvillo i Morales

PARCIALS: 20-25, 43-38, 63-61, 89-82

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
  2. Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
  3. Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
  4. Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
  5. El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
  6. Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
  7. Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa
  8. bonÀrea trasllada la seva botiga a Igualada per ampliar la seva superfície i gamma de productes

Feijóo augura que Extremadura iniciarà «el canvi» per acabar amb la «degradació» de Sánchez

Feijóo augura que Extremadura iniciarà «el canvi» per acabar amb la «degradació» de Sánchez

La DGT dona les 10 claus per entendre la balisa V-16, obligatòria a partir de l’1 de gener de 2026

La DGT dona les 10 claus per entendre la balisa V-16, obligatòria a partir de l’1 de gener de 2026

El jutge deixa lliure Leire Díez, l’expresident de la SEPI i el ‘soci’ de Cerdán al no demanar la fiscal el seu ingrés a la presó

El jutge deixa lliure Leire Díez, l’expresident de la SEPI i el ‘soci’ de Cerdán al no demanar la fiscal el seu ingrés a la presó

El Baxi Manresa sub-22 se supera i sorprèn el Barça Atlètic, vigent líder de la lliga U (89-82)

El Baxi Manresa sub-22 se supera i sorprèn el Barça Atlètic, vigent líder de la lliga U (89-82)

Nadal s'instal·la al rovell de Manresa amb una Fira de Santa Llúcia amb molta varietat

Nadal s'instal·la al rovell de Manresa amb una Fira de Santa Llúcia amb molta varietat

La universitat envelleix: més de la meitat de professors es jubilaran en els pròxims 20 anys

La universitat envelleix: més de la meitat de professors es jubilaran en els pròxims 20 anys

Enrique Rojas, psiquiatre, assegura: “Una persona feliç és la que ha sabut..."

Enrique Rojas, psiquiatre, assegura: “Una persona feliç és la que ha sabut..."

Comiat amb sorteig i molta emoció de la perfumeria Regina de Manresa

Comiat amb sorteig i molta emoció de la perfumeria Regina de Manresa
Tracking Pixel Contents