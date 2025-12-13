Bàsquet
El Baxi Manresa sub-22 se supera i sorprèn el Barça Atlètic, vigent líder de la lliga U (89-82)
El complet partit dels nois de Nacho Juan venç les individualitats d'uns blaugrana que els havien superat de 68 punts a la primera volta
Fa només dos mesos, en la primera jornada de la Lliga U, el Baxi Manresa va perdre per 68 punts a la pista del Barça Atlètic. L'evolució de l'equip de Nacho Juan queda clara veient que, només en aquest lapse de temps, els bagencs hagin estat capaços de superar el mateix equip, fins ara líder de la competició (89-82)
L'equip manresà ha fet un partidàs que ha comandat en la primera meitat, la qual ha arribat a dominar per nou punts de renda, que s'han quedat en cinc al descans. A la represa, les dificultats han radicat en controlar Boumtje Boumtje, autor de 31 punts, i Dabone.
En els darrers deu minuts, el moment clau ha estat quan el Barça ha agafat sis punts de renda (67-73). Dos triples seguits, de Torreblanca i Ecker, han igualat el duel. Després, un altre tir de tres, ara de Pumarola, ha obert un forat que els visitants ja no han sabut tancar i que permeten el Baxi seguir lluitant per ser cinquè.
BAXI MANRESA: Rosell 6, Lucas Sánchez 10, Torreblanca 8, Bergseng 10, Pumarola 16 -cinc inicial- Francisco 5, Jekabsons 4, Muncunill 7, Ecker 3, Saló 4, Naspler 14, Lederman 2
BARÇA ATLÈTIC: González Castro 4, Montaner 2, Boumtje Boumtje 31, Ferreras 11, Dabone 13 -cinc inicial- Koné 14, Poza 3, Gueye, Martín 4, Arnau Puig
ÀRBITRES: García Crespo, Calvillo i Morales
PARCIALS: 20-25, 43-38, 63-61, 89-82
