Bàsquet/Lliga Endesa

El Bàsquet Manresa homenatja Josep Tapias Descals, exjugador del club, pel seu 100 aniversari

L'entitat reconeix la trajectòria de l'únic supervivent de la dècada dels quaranta i del primer exjugador que arriba a ser centenari

Josep Tapias Descals, amb el president, Josep Maria Herms, i amb membres de la seva família, al Congost

Josep Tapias Descals, amb el president, Josep Maria Herms, i amb membres de la seva família, al Congost / Oscar Bayona

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Bàsquet Manresa ha volgut tenir avui un reconeixement per a Josep Tapias Descals, exjugador en dues etapes del Centre d'Esports Manresa, la matriu d'on va sortir l'actual club, que el passat dijous, dia 11, va fer cent anys. Es tracta de l'únic supervivent del club de la dècada dels quaranta i del primer exbasquetbolista de l'entitat que arriba a aquesta xifra.

Acompanyat de membres de la seva família, es va acostar a la zona de la pista propera a la Grada d'Animació, on va rebre una camiseta i obsequis del club de part del seu president, Josep Maria Herms. Va rebre el càlid aplaudiment de tota la graderia mentre els jugadors ja estaven escalfant a la pista.

Tapias també va ser jugador i entrenador del CB Navàs i tècnic de la Salle. Amb el Manresa va jugar en dues etapes al Centre d’Esports, del 1941 al 1946 i del 1949 al 1957. A més des del 1946 al 1949 va jugar al Club Natació Manresa.

