Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturPerfumeria ReginaPlans cap de setmanaTorrons viralsPesta porcinaJo Jet i Maria RibotBaxi Manresa
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Endesa

El Baxi Manresa anuncia l'arribada de Ferran Bassas per reforçar la posició de base

El jugador, de 33 anys, no comptava per a Joan Plaza a l'Andorra i arriba per pal·liar les baixes per lesió de Dani Pérez i Hugo Benítez

Ferran Bassas (esquerra) i Hugo Benítez, durant el partit de pretemporada a Sant Julià

Ferran Bassas (esquerra) i Hugo Benítez, durant el partit de pretemporada a Sant Julià / Oscar Bayona

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Baxi Manresa ha anunciat aquest diumenge a la tarda el segon fitxatge del dia. Després d'Eli Brooks arriba Ferran Bassas, jugador que gairebé no comptava per a Joan Plaza al MoraBanc Andorra i que arriba per pal·liar les absències per lesió de Dani Pérez i Hugo Benítez. Bassas arriba, de tota manera, no com a temporer sinó fins a final de temporada.

De la mateixa manera que el Baxi, l'Andorra també està immers en un procés de canvi de la plantilla. Així, també es voldria desfer de Justin McKoy i Aaron Best i rebre cedit Kostas Kostadínov, de La Laguna Tenerife.

Bassas, que es va enfrontar en les dues victòries de pretemporada de l'Andorra contra l'actual Baxi, no ha passat dels vuit minuts en pista en els darrers partits a Andorra. Hi complia la segona temporada. En l'anterior jugava 26 minuts per partit, més amb Natxo Lezkano que amb Plaza, que el va rellevar. Té una llarguíssima carrera a la lliga. Format al planter del Joventut, va debutar amb els verd-i-negres a l'ACB abans de ser traspassat al Tenerife, prèvia cessió a l'Oviedo.

Va estar-se tres temporades a les illes, on va guanyar una BCL, i una al San Pablo Burgos abans de tornar a la Penya en època de pandèmia. El 2022 va fitxar pel Gran Canària, on va cobrir dos cursos abans d'arribar a Andorra. Destaca sobretot per la seva intel·ligència i coneixement del joc, a part de ser un acceptable tirador a peus parats i tenir molts anys de carrera a la lliga.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents