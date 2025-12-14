Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa anuncia l'arribada de Ferran Bassas per reforçar la posició de base
El jugador, de 33 anys, no comptava per a Joan Plaza a l'Andorra i arriba per pal·liar les baixes per lesió de Dani Pérez i Hugo Benítez
El Baxi Manresa ha anunciat aquest diumenge a la tarda el segon fitxatge del dia. Després d'Eli Brooks arriba Ferran Bassas, jugador que gairebé no comptava per a Joan Plaza al MoraBanc Andorra i que arriba per pal·liar les absències per lesió de Dani Pérez i Hugo Benítez. Bassas arriba, de tota manera, no com a temporer sinó fins a final de temporada.
De la mateixa manera que el Baxi, l'Andorra també està immers en un procés de canvi de la plantilla. Així, també es voldria desfer de Justin McKoy i Aaron Best i rebre cedit Kostas Kostadínov, de La Laguna Tenerife.
Bassas, que es va enfrontar en les dues victòries de pretemporada de l'Andorra contra l'actual Baxi, no ha passat dels vuit minuts en pista en els darrers partits a Andorra. Hi complia la segona temporada. En l'anterior jugava 26 minuts per partit, més amb Natxo Lezkano que amb Plaza, que el va rellevar. Té una llarguíssima carrera a la lliga. Format al planter del Joventut, va debutar amb els verd-i-negres a l'ACB abans de ser traspassat al Tenerife, prèvia cessió a l'Oviedo.
Va estar-se tres temporades a les illes, on va guanyar una BCL, i una al San Pablo Burgos abans de tornar a la Penya en època de pandèmia. El 2022 va fitxar pel Gran Canària, on va cobrir dos cursos abans d'arribar a Andorra. Destaca sobretot per la seva intel·ligència i coneixement del joc, a part de ser un acceptable tirador a peus parats i tenir molts anys de carrera a la lliga.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Comiat amb sorteig i molta emoció de la perfumeria Regina de Manresa