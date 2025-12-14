Bàsquet/Lliga Endesa
El combo triat pel Baxi Manresa és el Eli Brooks, procedent del líder de la Bundesliga
El club fitxa el màxim anotador del Trier, que va jugar el seu darrer partit dissabte, sorprenent dominador de la lliga alemanya, com a relleu de Plummer
El Baxi Manresa ha oficialitzat aquest diumenge al matí el fitxatge, fins a final de temporada, del combo (base-escorta) que buscava des de fa setmanes. Es tracta de l'estatunidenc Eli Brooks, un jugador de 27 anys i 1,85 metres d'alçada, estrella del Gladiators Trier, el sorprenent líder, fins ara, de la lliga alemanya. El jugador va actuar per última vegada amb l'equip del Rheinland-Pfalz dissabte, quan va anotar set punts en el triomf contra el Telekom Bonn, a la pròrroga, per 102-98. El Trier té ara 10 victòries i 2 derrotes, dos triomfs més que el Bayern, però també amb dos partits jugats més.
Brooks té una mitjana a la Bundesliga de 15,3 punts i un extraordinari 47% en tirs de tres punts, malgrat que és més un anotador que un tirador. La seva alçada, 1,85 metres, a més, el fan ser un jugador que també es pot acoblar a la posició de base, un lloc en què el Baxi ara mateix té dèficit per les baixes de Dani Pérez i Hugo Benítez per lesió. Caldrà veure si ja pot viatjar a Polònia per enfrontar-se dimecres a l'Slask Wroclaw en partit d'Eurocup.
A part d'aquest inici de temporada al Trier, Brooks té dues temporades més d'experiència a Europa. El curs passat, amb l'Oldenburg va fer unes mitjanes més baixes de 8,9 punts i només un 25% en triples, però anteriorment, al Trieste italià, totalitzava 14,9 punts i el 38,3% des de la distància.
Es tracta d'un jugador que va complir cinc anys als Michigan Wolverines, una de les universitats més prestigioses en el món del bàsquet nord-americà, amb els quals va arribar al torneig dels vuit finals. La pandèmia va provocar que pogués fer una temporada més de les que són habituals. Un company seu, Isaiah Livers, ex dels Detroit Pistons, el va arribar a batejar com "l'assassí silenciós".
No va entrar al draft i va jugar amb l'equip d'Indiana, els Mad Ants, de la G-League amb mitjanes discretes abans de fer el salt a Europa.
