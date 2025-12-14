Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Avui ha estat dur, però cal veure les coses amb perspectiva"
El tècnic del Baxi admet que la situació per afrontar els darrers duels no era la millor, però pensa que han tret el cap en molts moments i alguns jugadors han fet un pas endavant
L'entrenador del Baxi, Diego Ocampo, explicava després del partit que "hem començat bé el partit, tot i que potser ha faltat anotar algun triple. Amb les rotacions, al final del primer quart, el Barça s'ha distanciat amb els seus rebots ofensius. Després ens hem embussat amb la seva defensa, hem errat tirs i d'altres no els hem tirat i en defensa no hem estat sòlids i proactius. Està clar que hi ha jugadors esgotats de tota la tralla de la setmana".
Dels quarts finals, "no n'estic content perquè podem jugar amb més duresa i utilitzar les faltes amb més intel·ligència. També ens ha faltat córrer. Sabíem que seria un partit complex i caldrà aprendre'n per al futur".
Després d'explicar la complicada setmana que queda per davant, amb viatge a Polònia inclòs, es mostrava segur que "hem tret el cap. Vam competir bé el partit de Badalona i el del Cedevita va ser sensacional. Avui ha estat dur, però cal veure les coses amb perspectiva. Hi ha alguns jugadors que han fet una passa endavant important".
Respecte del darrer quart i del cansament, participar en l'Eurocup "ja sabia que penalitzaria, perquè l'havia jugada amb el Sevilla i el Girona, tot i que era un altre model. No s'assembla de res a la BCL, però té coses bones, jugadors que creixen i la lluitarem. Hi ha jugadors que no hi estan acostumats i això desgasta".
Pel que fa als dos fitxatges, "en el curt termini necessitem dos bases. Ofensivament tenen qualitat, tenen experiència i una bona combinació entre passar, tirar de tres i penetrar. Defensivament, a veure com s’adapten. I hi ha una cosa de tots dos important, que és que han volgut venir aquí. Ahir havien de jugar tots dos i avui tots dos estaven viatjant. L’actitud és molt important.
