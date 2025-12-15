Bàsquet/Lliga Endesa
Brooks i Bassas, dos fitxatges que tripliquen totes les posicions del Baxi Manresa
L'arribada de les dues noves contractacions serveix per pal·liar les lesions dels bases en les properes setmanes i per enriquir el perímetre quan hi siguin tots
L'endemà d'un diumenge que es va viure com si fos la jornada de tancament de mercat a l'entorn del Baxi Manresa, amb dues contractacions el mateix dia, els nouvinguts han hagut de fer una immersió ràpida en l'univers del seu nou equip. Eli Brooks, qui ja va assistir diumenge al partit contra el Barça, i Ferran Bassas s'han posat la roba d'escalfament i han pres partit en el seu primer entrenament a les ordres de Diego Ocampo. Tot ha de ser molt ràpid perquè dimarts a les set del matí ja han de marxar cap a Polònia, on dimecres hi ha partit d'Eurocup contra l'Slask Wroclaw.
Les arribades de l'estatunidenc i del badaloní no només reforcen una direcció de joc i un perímetre molt castigats per les lesions d'Hugo Benítez i Dani Pérez i la marxa d'Alfonso Plummer, sinó que ajuden a fer profunda la plantilla. Aquesta, comptant-los tots, creix a catorze elements amb els quals és possible triplicar, i en algun cas fins i tot quadriplicar, les peces per a cadascuna de les cinc posicions en pista. Una gran millora per a un grup que diumenge va haver de tibar de dos jugadors del filial, Gerard Fernández i Ferran Torreblanca, per completar la convocatòria.
Jugant per als altres
En explicacions a Regió7, el director esportiu del Baxi Manresa, Biel Colominas, explicava que "amb aquestes incorporacions reforcem les posicions exteriors de l'equip fins a final de temporada i també de cara al Tourmalet que hem d'afrontar". I és que aquesta setmana hi ha partits a Wroclaw i Burgos i, després de Sant Esteve, cinc duels més en deu dies.
Per a ell, amb Ferran Bassas "tenim un jugador amb molta experiència, un base amb coneixement de la lliga ACB i l'Eurocup, que va guanyar amb el Gran Canària. Juga per l'equip, té molt bon tir de tres punts, fa la continuació i sempre mirarà pels altres. Sumar un jugador així és vital, especialment ara que tenim dues lesions. També ens dona un reforç fins a final d'any de poder tenir una rotació més llarga, complementar jugadors".
Pel que fa a Eli Brooks, "és un jugador amb tres anys a Europa, una trajectòria ascendent i enguany liderant un equip [el Trier] que està a un nivell molt alt a la lliga alemanya. Ho ha fet des de diverses facetes. És un combo, un generador amb la pilota i també sense. També és molt bon passador i pot jugar amb molt de ritme en qualsevol circumstància. Aquesta era una faceta que buscàvem per complementar la resta de la plantilla".
Amb una visió de conjunt, "hem intentat trobar jugadors que ens permetin tenir flexibilitat amb el joc exterior, que puguin encaixar entre ells. Pensem que ells dos encaixen molt bé amb Benítez, Dani Pérez, Obasohan o Gaspà, els jugadors amb qui han de compartir posició. Això ens permetrà tenir versatilitat a l'hora de fer diferents combinacions. Són molt moldejables i podrem tenir més consistència en la creació, de tenir dos directors en pista en tot moment. Estem convençuts que ens elevaran el nivell de l'equip, a part de sumar homes que tenen un coneixement del joc molt alt i capacitat de jugar pels altres i sacrificar-se".
Colominas destaca, com va fer Ocampo el dia abans en la roda de premsa post-partit, que "trobar jugadors a mitja temporada que tinguin ganes de venir és molt complicat. Ells en tenien moltes i aquest intangible el valorem molt".
Fins a sis bases
I és que, amb ells dos, el problema quan es recuperin els lesionats pot ser de sobrepoblació, sobretot en les posicions d'1 i 2. Ara mateix, a la plantilla, l'equip té fins a sis jugadors que poden jugar de base. Són els dos contractats, els dos lesionats i els dos que queden sans, Obasohan i Max Gaspà. A més, hi ha també la possibilitat de Gerard Fernández, que ha tingut minuts els últims dies per necessitats.
De tots aquests, Brooks, Obasohan i Gaspà també poden jugar de dos, d'escorta. En canvi, Bassas, Benítez i Dani Pérez són bases purs, per tant, ocupen la posició d'1. Tenim, per tant, dues demarcacions amb més de tres possibilitats d'elecció. Perquè cal no oblidar la figura d'un Agustín Ubal que, des que ha iniciat la temporada, ha combinat la posició de tres, l'habitual, amb la de dos, més darrerament, i que en el seu origen era fins i tot base. Un altre possible creador o algú que, com va fer diumenge contra el Barça, es pot dedicar a marcar generadors rivals, com Punter o un Satoransky que és un 1 amb molt físic.
En els tresos, a part d'Ubal les altres dues peces són Álex Reyes i Gustav Knudsen. De fet, la lesió i posterior baixa forma del danès va situar l'uruguaià durant molts minuts en aquest lloc. Després de les finestres, en canvi, el nòrdic ha jugat molt millor i també és un home que, en cas de necessitat, es podria adaptar al quatre.
I és que l'ala-pivot és la plaça més buida, només amb Marcis Steinbergs i Louis Olinde. En alguns moments de la seva carrera s'hi podria haver adaptat Pierre Oriola, però ara sembla estabilitzat en el lloc de cinc. Amb Knudsen com a recurs, però, la posició també es triplica.
I a dins, tres grans de característiques molt diferents, amb Grant Golden, el referit Oriola i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. Amb els canvis, dels catorze integrants de la primera plantilla en queden nou d'exteriors i cinc d'interiors, un fet que no és escabellat en una formació que vol imprimir velocitat, si pot ser amb sentit, a tot el que proposi.
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
- «Hi ha qui pensa que anar al plató d’OT és com anar de concert»
- Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024