Eurocup
El Baxi Manresa viatja a Polònia amb l'objectiu "d'encaixar les noves peces i competir al màxim nivell"
El conjunt que dirigeix Diego Ocampo va incorporar diumenge el base Ferran Bassas i el combo Eli Brooks, que ja van entrenar-se amb els seus companys dilluns i dimecres jugaran els primers minuts amb el seu nou equip
El Baxi Manresa ha viatjat aquest mateix matí cap a Polònia amb l'objectiu de continuar millorant les prestacions de l'equip i fer encaixar les incorporacions que es van oficialitzar diumenge del combo estatunidenc Eli Brooks i el base català Ferran Bassas. Dos fitxatges que està previst que disputin demà mateix els seus primers minuts amb la samarreta del Baxi, i que com explicava el tècnic assistent Carlos Flores en declaracions prèvies al partit contra l'Slask Wroclaw, "ens permetran rotar molt més i mantenir el nostre ritme de joc el màxim de minuts possible".
El conjunt que dirigeix Diego Ocampo afrontarà demà a la ciutat polonesa de Breslau (19.00 hores) un partit que hauria de ser clau per definir les seves aspiracions en aquesta primera fase de grups de l'Eurocup. L'equip manresà és ara mateix cinquè, en un quàdruple empat a cinc victòries amb el Cluj, el Neptunas i l'Aris. Ara mateix, serien els grecs qui no passarien a la següent fase de play-off. El rival del Baxi, l'Slask Wroclaw, és penúltim, però només a una victòria dels manresans, així que un triomf a Polònia podria deixar els gairebé fora de contenció un rival directe.
Així i tot, el Baxi prioritzarà "l'encaix de les noves incorporacions" ha dit Carlos Flores. "L'Eli i el Ferran i ens han de donar aquell punt diferencial que l'equip ha necessitat aquestes darreres setmanes". El cos tècnic d'Ocampo veu que "l'equip està entrenant molt bé, i el cert és que les baixes han marcat els resultats dels últims partits. Ara mateix ens trobem en un procés de reconstrucció".
Competir al màxim nivell
El debut de Ferran Bassas i Eli Brooks es dona per fet, sobretot perquè com explicava el tècnic assistent "necessitem rotació a pista, tothom ha donat el seu màxim quan ho hem necessitat, però les incorporacions ens donaran molta solidesa en el joc". El més interessant és precisament que aquesta solidesa arribarà a tots dos costats de la pista, "ens faran millors en defensa i això ens permetrà córrer i mantenir el màxim de minuts possible el ritme al qual volem jugar". Flores creu que Brooks i Bassas també poden donar a l'equip "un punt d'anotació, sobretot en els moments en què el partit està una mica travat".
El rival de demà obligarà els jugadors que entrena Ocampo a "ser molt sòlids, sobretot en la defensa d'u contra u a tot el camp". Les seves principals amenaces ofensives són la parella exterior canadenca que formen Kadre Gray i Noah Kirkwood. Dos perfils anotadors "amb capacitat per anar cap a cistella en accions d’u contra u, però també de generar-se els seus propis tirs. Sabem que llançaran molts tirs, així que hem d'intentar que estiguin el més ben defensats que sigui possible, i a partir d'aquí controlar el rebot". Aquest segon punt serà especialment rellevant per mirar d'anul·lar Stefan Dordevic, "el seu interior més potent", que acostuma a sumar principalment gràcies a les segones oportunitats.
Subscriu-te per seguir llegint
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
- Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca
- Una serp de foc baixa de Queralt i tanca el Mercat de Nadal de Berga