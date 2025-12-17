Eurocup
El Baxi Manresa remunta a cop de caràcter a Polònia (90-96)
Eli Brooks ha mostrat una gran imatge en els seus primers minuts com a jugador de l'equip que entrena Diego Ocampo
El Baxi Manresa ha sabut patir a Polònia i amb una gran segona meitat ha certificat la sisena victòria de la fase regular de l'Eurocup per 90-96 davant l'Slask Wroclaw. Els de Diego Ocampo han hagut de fer front a un equip polonès molt físic i que no defugia el contacte, però gràcies al caràcter d'Agustín Ubal, la lluita sota els taulers de Pierre Oriola i la gran posada en escena d'Eli Brooks han segellat un triomf de mèrit.
Amb els dos bases purs lesionats, i segurament contra tot pronòstic, Ocampo ha situat d'entrada Eli Brooks com a teòric director de joc juntament amb Max Gaspà. En canvi, com sí que s'apuntava, el Wroclaw s'ha encomanat a atacs constants en u contra u de Noah Kirkwood i Kadre Gray que en qüestió de cinc minuts feien entrar en bonus els d'Ocampo i obrien una escletxa a l'electrònic de 8 punts fonamentada en els tirs lliures resultants (9/9).
Ferran Bassas ha entrat a pista per Brooks en la segona rotació, però al base barceloní li ha costat uns minuts trobar el ritme que requeria el duel. Brooks, en canvi, ha tingut un impacte notori des del primer segon al parquet. Obasohan i Ubal han entrat molt endollats des de la banqueta, i a poc a poc han canviat la tendència de tot l'equip per ajustar el marcador (25-21).
Quan el Baxi feia cas a les indicacions del seu tècnic, els polonesos tenien moltes dificultats per trobar un camí clar cap a cistella, i els manresans trobaven situacions còmodes. Semblava que el Baxi ja havia pres el pols al matx, però una alternativa zonal en defensa dels polonesos ha encallat l'atac bagenc. Ara, però, semblava que el Baxi havia oblidat quin era el camí que els havia tornat al partit, i el Wroclaw aprofitava un parell d'errades consecutives per situar un màxim avantatge de 13 punts (49-36).
De nou mitjançant Ubal i un sempre intens Steinbergs, el Baxi ha clavat un parcial de 0-5 per reduir a 7 el desavantatge. Però la combinació d'un criteri arbitral una mica acarnissat amb als d'Ocampo i que els locals no fallaven des dels 4,60 (19/19), els polonesos recuperaven oxigen 54-43.
El partit demanava solidesa i energia, i qui millor que l'uruguaià per contagiar l'equip de la recepta que havia de servir per capgirar l'electrònic. Els locals tornaven a optar per plantejar aquella 2-3 en defensa que havia col·lapsat els d'Ocampo, però en aquesta ocasió, un triple de Brooks i un altre d'Obasohan l'han fet esvair amb celeritat. Eren els millors moments de l'equip manresà, però la manca de control del rebot defensiu donava moltes segones oportunitats als polonesos.
La tendència era positiva, tot i que el Baxi perdonava des dels 4,60. Però per esmenar l'errada des del tir lliure i gràcies a un rampell de caràcter i energia, Oriola ha creuat la pista per convertir un 2+1 que canviava l'ànim damunt del parquet. Obasohan s'ha sumat a la festa que dirigien l'uruguaià i el targarí amb una entrada marca de la casa. Però era el quart d'Oriola, que ha posat el seu equip per davant per primera vegada amb un triple des de la cantonada (61-64).
El darrer període ha començat amb una certa indecisió a tots dos conjunts, i tot i que era el seu primer dia a l'escola, Brooks ha agafat la responsabilitat. Un llançament d'Obasohan posava 5 punts per sobre els d'Ocampo, però el targarí, un dels pilars de la remuntada, ha aterrat damunt del peu d'un rival i ha hagut de ser substituït. Sortosament pel Baxi, només ha estat un ensurt, tot i que els locals igualaven de nou.
Reyes ha regalat a l'afició un 3+1, i en el següent atac, Ubal s'ha consolidat com un dels puntals de l'equip enguany sumant una cistella passada després de fer ballar el seu defensor que posava el 79-82. L'uruguaià no ha defugit la responsabilitat, i amb una cistella de videojoc i una bona circulació han donat de nou 5 punts de marge que han estat suficients per segellar el triomf.
