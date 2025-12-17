Bàsquet/Eurocup
La derrota del Bahçesehir a Venècia posa la segona posició a tir del Baxi Manresa (94-85)
El Hapoel, proper rival dels bagencs, s'escapa en el primer lloc i el Cedevita i els turcs tenen només un triomf sobre els bagencs
La derrota d'aquest dimecres del Bahçesehir per 94-85 a la pista del Reyer Venècia comprimeix molt la lluita per la segona posició, una plaça que té premi al final de la primera fase de l'Eurocup, ja que permet quedar exempt de la primera ronda eliminatòria. Ara mateix, amb el Hapoel Jerusalem, el proper rival del Baxi Manresa, escapat amb nou victòries després de vèncer dimarts el Cedevita (81-84), els eslovens i el Bahçesehir en tenen set i a darrere ja ve un triumvirat d'equips amb sis, amb el Cluj, el Baxi i l'Aris. Això sí, tenint en compte que els otomans van vèncer al Congost per 14 punts, 67-81, el més normal és que un empat a triomfs no beneficiés l'equip d'Ocampo.
A Itàlia, els venecians han fet una gran segona parten què han superat un dèficit de tretze punts del descans (29-42). Jordan Parks, amb 30 punts i 34 de valoració, ha estat l'home que ha capitalitzat l'atac del conjunt del Veneto, que ara té cinc punts i empata amb el Neptunas fora de la zona de play-off. També han destacat els 14 punts de Bowman. No n'hi ha hagut prou amb els 31 de Malachi Flynn per als visitants.
Precisament, el Neptunas ha caigut derrotat a la pista del Cluj per 118-97 en un duel que els romanesos ja han decantat en uns primers vint minuts en que han anotat 68 punts per 40 del rival. L'australià Mitchell Creek, amb 40 punts i 43 de valoració, ha fet un recital amb un 14 de 15 en tirs de camp, inclosos quatre triples. L'equip lituà ha anotat molt, amb quatre jugadors amb 17 punts o més, entre ells els 20 del letó Lomasz, però no ha defensat.
En l'altre partit del dia, l'Hamburg ha estat a punt d'aconseguir la primera victòria, però ha caigut contra l'Aris per 89-92 després d'haver entrat guanyant en el darrer període. Els hanseàtics han vist com Daniels anotava 25 punts, però els grecs han gestionat millor el final. Mitrou-Long ha anotat dos tirs liures a quatre segons i Williams ha errat el tir que duia a la pròrroga.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- ICL suspèn el projecte previst a Sallent per fabricar material per a bateries elèctriques
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Detenen un home a Igualada per estafar 10.000 euros a una constructora fent-se passar per un dels seus arquitectes
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa