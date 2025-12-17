Eurocup
Diego Ocampo: "Estem contents per la segona part que hem jugat, però hem d'aprendre de la primera"
En la roda de premsa després del partit, el tècnic gallec s'ha mostrat satisfet de la manera com s'ha refet l'equip: "Hem trobat solucions a les seves alternatives defensives"
A la sala de premsa del Hala Orbita de Breslau, l'entrenador gallec del Baxi Manresa, Diego Ocampo, s'ha mostrat satisfet de la cara que ha ensenyat l'equip davant de l'Slask Wroclaw, tot i que no ha amagat el desencant de com han entrat al partit els seus homes: "Estem contents per la segona part que hem jugat, però el més important és que hem d'aprendre de les errades de la primera".
En aquest sentit, Ocampo ha explicat que l'equip no ha entrat malament al matx, però que "quan hem fet la primera rotació, hem perdut energia i potència física, no hem defensat en l'u contra u com ho havíem de fer, i els hem deixat penetrar i trobar llançadors". No ha parlat directament de problemes en el rebot, tot i que sí que ha fet referència "al mal que ens han fet els seus interiors".
Així i tot, ha elogiat la bona cara que han mostrat els seus homes a la segona meitat, i ara sí que ha fet referència a la feina sota la cistella per segellar el triomf: "Al tercer quart hem començat a defensar com ho havíem de fer, i com que hem controlat el rebot, hem pogut córrer i anotar amb facilitat". A més, també ha volgut reconèixer el mèrit dels jugadors que dirigeix per "trobar solucions a les propostes defensives" del Wroclaw, i tot i treballar bé "no hem tingut el partit controlat fins als últims 30 segons".
