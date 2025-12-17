Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Facturació al BagesMor Secundí SoldevilaRates a ManresaLladres de motosTransferènciesPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Slask Wroclaw - Baxi Manresa: horari i on veure a la TV el partit de l'Eurocup

El Manresa disputa a Polònia l'onzena jornada de la competició continental

Una imatge del Baxi Manresa - Slask Wroclaw del Nou Congost

Una imatge del Baxi Manresa - Slask Wroclaw del Nou Congost / Arxiu/Oscar Bayona

Abril Benítez

Manresa

Un Baxi Manresa en reconstrucció visita aquest dimecres la pista de l'Slask Wroclaw polonès en un partit d'Eurocup que hauria de permetre veure en acció els dos nous fitxatges de l'equip, el base Ferran Bassas i el combo nord-americà Eli Brooks.

L'equip de Diego Ocampo, cinquè a la classificació, a la competició continental, s'enfrontà al novè, tot i que entre tots dos conjunts només hi ha una victòria de diferència (5 per als manresans i quatre per als polonesos).

El debut de Bassas i Brooks es dona per fet, sobretot perquè com explicava el tècnic assistent Carles Flores ahir, "necessitem rotació a pista, tothom ha donat el seu màxim quan ho hem necessitat, però les incorporacions ens donaran molta solidesa en el joc". El més interessant és precisament que aquesta solidesa arribarà a tots dos costats de la pista, "ens faran millors en defensa i això ens permetrà córrer i mantenir el màxim de minuts possible el ritme al qual volem jugar". Flores també poden donar a l'equip "un punt d'anotació, sobretot en els moments en què el partit està una mica travat".

Horari de l'Slask Wroclaw - Baxi Manresa

El partit, corresponent a la jornada 11 del grup A de l'Eurocup, arrencarà a les 19 h, al pavelló Hala Orbita de Breslau (Wrocław en polonès), amb capacitat per a unes 3.000 persones.

Horari de l'Slask Wroclaw - Baxi Manresa

L'enfrontament es podrà seguir en directe a través de la televisió pel canal Vamos 2 de Movistar+, i en català i en obert, per la plataforma 3Cat. GanxoTv també ofereix una narració en directe des de Polònia a través del seu web i les seves xarxes socials.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents