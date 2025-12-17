Slask Wroclaw - Baxi Manresa: horari i on veure a la TV el partit de l'Eurocup
El Manresa disputa a Polònia l'onzena jornada de la competició continental
Un Baxi Manresa en reconstrucció visita aquest dimecres la pista de l'Slask Wroclaw polonès en un partit d'Eurocup que hauria de permetre veure en acció els dos nous fitxatges de l'equip, el base Ferran Bassas i el combo nord-americà Eli Brooks.
L'equip de Diego Ocampo, cinquè a la classificació, a la competició continental, s'enfrontà al novè, tot i que entre tots dos conjunts només hi ha una victòria de diferència (5 per als manresans i quatre per als polonesos).
El debut de Bassas i Brooks es dona per fet, sobretot perquè com explicava el tècnic assistent Carles Flores ahir, "necessitem rotació a pista, tothom ha donat el seu màxim quan ho hem necessitat, però les incorporacions ens donaran molta solidesa en el joc". El més interessant és precisament que aquesta solidesa arribarà a tots dos costats de la pista, "ens faran millors en defensa i això ens permetrà córrer i mantenir el màxim de minuts possible el ritme al qual volem jugar". Flores també poden donar a l'equip "un punt d'anotació, sobretot en els moments en què el partit està una mica travat".
Horari de l'Slask Wroclaw - Baxi Manresa
El partit, corresponent a la jornada 11 del grup A de l'Eurocup, arrencarà a les 19 h, al pavelló Hala Orbita de Breslau (Wrocław en polonès), amb capacitat per a unes 3.000 persones.
Horari de l'Slask Wroclaw - Baxi Manresa
L'enfrontament es podrà seguir en directe a través de la televisió pel canal Vamos 2 de Movistar+, i en català i en obert, per la plataforma 3Cat. GanxoTv també ofereix una narració en directe des de Polònia a través del seu web i les seves xarxes socials.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis