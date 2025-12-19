Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa afronta dissabte a Burgos un partit clau per allunyar els nervis
L'equip pot eixamplar aquesta jornada a tres duels la distància respecte del descens o veure com l'equip castellà, en el segon partit de Fisac a la banqueta, se situa a tocar
Gairebé sense respirar, com està sent tota la temporada per al Baxi Manresa, l'equip de Diego Ocampo ha anat directament de Polònia a Burgos per afrontar (dissabte, 21 hores, DAZN i Movistar) una de les seves dues realitats de la temporada. Amb la moral alta, en alguns elements més que en d'altres, després del triomf en l'Eurocup, els bagencs s'han traslladat directament a la ciutat castellana per encarar un partit que pot marcar la línia de les properes setmanes a l'ACB.
El Recoletas San Pablo Burgos és un dels dos cuers de la lliga, juntament amb el Granada, amb una sola victòria, en el seu cas aconseguida en la primera jornada. El Baxi en té tres i les matemàtiques, sense que serveixi de precedent, en aquest cas són senzilles. Un triomf pot allunyar la zona negra a tres partits, en cas que els andalusos també perdin a Las Palmas. Però una derrota podria provocar més nervis, ja que el precipici estaria a un de sol. El Burgos, a més, sembla que ha fet un canvi, tot i que sigui d'hora per afirmar-ho, des de la sortida de la banqueta del tècnic de l'ascens, el brasiler Bruno Savignani. La seva plaça la va ocupar un gat vell de les banquetes ACB, Porfi Fisac, i a la pista de l'Unicaja, dissabte passat, ja es va notar. Els malaguenys van tenir problemes clars per vèncer per un ajustat 99-91.
Tot canvia molt
Malgrat la importància classificatòria el partit, ja des de Burgos, Ocampo afirmava en la prèvia que "el partit no marcarà els objectius perquè tot canvia d’un dia a l’altre. Ho veiem permanentment. Cal concentrar-nos en millorar per ser competitius i que l’equip lluiti per arribar amb opcions fins al final".
Segurament és una manera de treure pressió a un conjunt que s'està reinventant dia a dia, com queda clara amb els debuts a la Lliga Endesa d'Eli Brooks i Ferran Bassas, que van deixar sensacions oposades a la pista de l'Slask. Per a l'entrenador gallec, la integració està sent "molt positiva, perquè en molt poc temps van entenent el que és l’equip, tenen bona actitud i hem de fer una gran feina de comunicació, però sense aclaparar amb informació. L’excés d’anàlisi pot produir paràlisi. És un procés en què la química és important i integrar-nos entre tots és determinant".
En referència als canvis que hi pot haver hagut al Burgos amb el nou tècnic, Ocampo admet que "sabem que quan hi ha un canvi d’entrenador hi ha un canvi d’intensitat perquè hi ha una aportació d’algú nou. Hi ha hagut canvis tàctics notables a nivell defensiu. D’una banda hi ha un canvi d’una persona nova amb molta energia i aquestes variacions".
I un dels jugadors que pot ajudar a millorar per al San Pablo és el pivot Ethan Happ, que va tornar a les pistes després d'un any en blanc a València. "És un jugador de molta qualitat, passa la pilota i és un base des de la pintura. Pot finalitzar i acabar els talls. És un element de molt nivell i de competició europea alta. Ja es nota la seva aportació a l’equip".
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- El nou padró oficial confirma que Manresa és a punt d'assolir els 81.000 habitants