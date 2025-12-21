Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Ja sabíem que era massa aviat per trencar el partit"
L'entrenador gallec revela que Eli Brooks ha jugat a Burgos amb febre i admet que l'equip ha afrontat esgotat el duel, però que "ha demostrat molta fe"
Després de la patida victòria del Baxi a Burgos, Diego Ocampo reconeixia que "ens ha costat molt entrar al partit perquè físicament estem esgotats. Però a còpia de caràcter i de ficar alguna cistella que ens ha donat moral ens hem anat ficant en el partit. Que molts jugadors demanessin el canvi després d'algunes esprintades no ens feia pensar en un gran partit".
En el segon quart, però, "l'equip ha demostrat molta fe, capacitat d'adaptació i molta determinació. En el tercer quart hem trencat el partit jugant bé però ja sabíem que era massa aviat per fer-ho en la situació d'alta motivació que té el San Pablo Burgos i un públic que no es rendeix".
En aquest sentit, "han canviat el sistema defensiu, han començat a fer alternatives i alguna match up i hem fallat alguns tirs. No vol dir que hagis atacat malament, sinó que hem errat algun tir fàcil de tres o de dos i ells han aprofitat per córrer. En el darrer quart hem perdut alguna pilota que ha igualat el partit i ha estat un cara o creu al final del partit i en la pròrroga".
Durant el temps suplementari "hem rotat bé i això ha possibilitat jugar amb la mateixa intensitat. Crec que ho hem fet amb valentia i això ha donat profit en la defensa, circular la pilota i capturar rebots".
Preguntat per Álex Reyes, Ocampo ha tornat a elogiar-lo. "És un exemple. Treballa molt bé, ajuda molt els joves i ell mateix ha millorat molt en aspecte físic, mental i tècnic. No és només allò que es veu sinó la millora que ha fet. Necessitem referents amb tants jugadors que venen d'altres lligues o del planter, que vegin un exemple a seguir. Ell, amb la seva edat, ha vingut a Manresa a aprendre, millorar i creure en si mateix. Estic molt content de tenir jugadors així".
Tornant al partit, un triomf així és important perquè "se't lesionen jugadors, has de córrer per fitxar i els has de posar tots dos sense poder entrenar. Avu, Eli Brooks ha jugat malalt, ahir tenia febre, però ha donat el màxim. Les dificultats ens han fet créixer. En lloc de buscar excusetes en d'altres, cal creure en nosaltres i treballar com a equip. Sempre repeteixo que el resultat no és l'important, sinó com fer les coses, això et dona una empenta gran".
Respecte de les tres victòries de marge sobre el Burgos i el Granada, que aquest dissabte ha perdut a Las Palmas, "no miro la classificació, sinó el dia a dia. Fa dos anys que no soc aquí i ja te n'has oblidat", ha etzibat a la periodista que coneix de la seva etapa al Tizona Burgos, just abans de fitxar pel Baxi. "Ara ens centrarem en recuperar l'equip, celebrar el Nadal entrenant-nos i quan arribi el proper partit, anar al màxim. Hem de millorar per competir al màxim cada dia, i això es fa units, el club, l'equip tècnic, els jugadors i l'afició, que ens ajuda molt a estar units. Si algú es desvia, les coses van malament".
