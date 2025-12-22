Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Baxi Manresa celebrarà Nadal amb la seva afició aquest dimarts al matí al Nou Congost

El club torna a organitzar un entrenament a portes obertes pensat perquè els més menuts coincideixin durant una estona amb els jugadors del primer equip

Una instantània de la matinal de l'any passat

Una instantània de la matinal de l'any passat / @BaxiManresa

Regió7

Manresa

El Baxi Manresa organitzarà dimarts al matí un nou entrenament a portes obertes amb els seus aficionats en una matinal carregada de moltes altres activitats per petits i grans. Els més menuts podran agafar forces esmorzant xocolata desfeta i coca, i abans de veure i fer-se una foto amb algun dels seus ídols podran destinar una mica d’aquesta energia fent diverses activitats a l’exterior del Nou Congost.

Després de l’èxit d’aquestes mateixes jornades l’any passat, el club ha tornat a apostar per apropar al futur del club com és un dels entrenaments gairebé diaris que fan els jugadors. De fet, si es repeteix el que ja va passar precisament fa un any, alguns d’aquests joves aficionats també podran sortir al parquet per compartir pista amb els jugadors. L’any passat, a més, els més pacients van aconseguir els autògrafs de gairebé tota la plantilla.

