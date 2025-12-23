Entrenament a portes obertes
El Bàsquet Manresa obre les portes a l'afició per Nadal amb coca, xocolata desfeta, fotos per tothom i molta il·lusió
La iniciativa ha permès que els aficionats gaudissin de gairebé una hora d'entrenament del primer equip, així com una llarga estona més on es podia compartir pista amb els ídols de la quitxalla
Ni l’amenaça de pluja, ni el fred, ni tan sols que les inclemències meteorològiques hagin obligat el Bàsquet Manresa a replantejar part de la jornada nadalenca que havien preparat per avui dimarts, han impedit que un gran nombre d’aficionats vinguessin al Nou Congost per conèixer els seus ídols. Petits i grans, lluint samarretes i dessuadores del club, s’han omplert la panxa primer, i han consumit totes les calories de l’esmorzar després, en una matinal que sens dubte consolida i fins i tot eixampla la base del club.
La pluja que des de bon matí ha remullat la zona del Congost ha impedit que s’hi pogués muntar totes les activitats a l’aire lliure que havia promocionat el club, però l’èxit de la iniciativa ha estat innegable. L’entrada del Complex s’ha omplert d’infants i famílies senceres per agafar forces menjant xocolata desfeta i coca. Hi havia ganes de fotos i com que encara no hi havia jugadors disponibles, el protagonista d’aquests primers compassos de matinal ha estat el Llumet. Aquells amants profunds al bàsquet, fins i tot han aprofitat el gran vidre que dona visibilitat a la pista per veure els entrenaments nadalencs d’alguns dels equips de la base.
Amb la panxa plena i frisos de veure els seus ídols, la gran majoria de famílies, seguint la seva quitxalla, s’han desplaçat fins a l’entrada del Nou Congost. Els més famolencs de bàsquet han fet parada al cotxe i agafar alguna pilota per aprofitar l’estona i perfeccionar el seu llançament. Però quan s’ha avisat que aviat s’obririen les portes del pavelló, la munió s’ha concentrat als accessos amb el mateix ímpetu que un dia de partit.
Repàs de necessitats
Els aficionats han pogut gaudir d’una mica més d’una hora d’entrenament a portes obertes en què s’han repassat alguns dels conceptes defensius que Ocampo encara no veu prou consolidats a l’equip. Principalment, el rebot defensiu, però no ha estat l’únic. En el que es pot definir com un veritable clínic de defensa, els jugadors del conjunt manresà han repassat accions claus com la col·locació de les mans a l’inici de la defensa, el primer desplaçament lateral o el punteig de llançaments oberts.
Aquest darrer punt ha estat sense cap mena de dubte en què ha centrat més esforços Ocampo. Primer amb un exercici que obligava a rotar tots els jugadors per la zona i després sortir a puntejar el llançament, i en un pas més d’aquest mateix exercici, requeria els jugadors a emparellar-se amb un atacant, tancar-se per aturar una penetració i a continuació assegurar el rebot defensiu. I lluny de deixar que siguin els seus entrenadors assistents qui dirigeixin l’exercici, el tècnic gallec mateix era qui felicitava quan ho havia de fer, però també corregia quan algun dels seus homes no seguia les instruccions que havia marcat. Aquesta és de segur una de les raons darrere la millora endèmica de tots els jugadors que ha entrenat Ocampo en la seva trajectòria a les banquetes.
I com marquen els cànons, al final de l’entrenament prenen importància les rondes de tirs lliures. De nou, un aspecte que ja ha complicat més d’un partit aquesta temporada i que el cos tècnic hi està donant una importància cabdal. Per tots aquells que no hagin pogut assistir a l’entrenament, Pierre Oriola ha estat el primer a fer un 7/7 a totes dues cistelles. Després d’ell han completat aquest repte Ferran Bassas, Kao i Eli Brooks. Al final, i per donar una mica d’espectacle a l’afició, fins i tot han jugat a què Gustav Knudsen llancés cinc tirs lliures i la resta de companys havia de decidir si n’anotaria com a mínim 4/5 o no, amb penyora de flexions per qui no ho encertés.
Final de festa a pista
Però el moment més especial de la jornada ha arribat poc després de la una del migdia, quan Ocampo ha donat per acabat l’entrenament. Els jugadors s’han dividit en tres grups i els joves aficionats han envaït el parquet. Era el moment per aconseguir fotos, autògrafs i fins i tot de celebrar alguna cistella després que algun dels seus ídols els fessin una assistència. I d’aquesta allau d’autògrafs i fotografies no se n'ha deslliurat ningú, ni els joves jugadors del sub-22 que entrenen de manera habitual amb el primer equip ni tampoc Diego Ocampo, que ha intentat passar amb perfil baix, però que s’ha acabat fent fotos amb gairebé tothom.
L’altre gran atractiu era el fotomaton nadalenc. Un espai a la zona del túnel de vestidors on els jugadors i els aficionats es disfressaven amb complements nadalencs i que els permetia fer-se una fotografia especial, en un registre molt diferent del que podien aconseguir damunt del parquet. A més, aquells qui tenien una mica de paciència no només es podien endur aquesta foto impresa, sinó que se la van emportar signada per la resta de jugadors que sortien disfressats.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- Confirmat per l'Estatut de Treballadors: treballar en aquest horari dona dret al plus de nocturnitat