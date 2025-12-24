Bàsquet
El júnior del Bàsquet Manresa participarà en el torneig classificatori de l'Eurolliga NextGen
El conjunt que dirigeix Nacho Juan, i que compta amb alguns dels jugadors que també formen part del filial, jugaran del 6 al 8 de febrer a Ulm
L'equip de la base manresana lluitarà per assolir un lloc a la fase final del torneig, que es disputarà al mateix temps que la Final Four de l'Eurolliga
El júnior del Bàsquet Manresa serà un dels equips sub-18 que participarà en el torneig classificatori de l'Eurolliga NextGen d'enguany. Els joves jugadors que dirigeix Nacho Juan, i que durant la temporada alternen entre l'equip júnior i el filial de la Lliga U, viatjaran a la ciutat alemanya d'Ulm per disputar una fase classificatòria que tindrà lloc entre el 6 i el 8 de febrer. En el cas que l'equip manresà superés aquesta primera fase, disputaria la fase final al mateix temps que es juga la Final Four de l'Eurolliga.
El jove equip disputarà la primera de les quatre fases classificatòries de la màxima competició sub-18 del continent. Entre els seus rivals, hi haurà: el Cedevita Olimpija Ljubljana, l'EA7 Emporio Armani Milan, el LDLC ASVEL Villeurbanne, el Mega Super Belgrade, el NextGen Team Ulm i l'Olympiacos Piraeus. Així doncs, en un format que encara s'ha de conèixer, els manresans compartiran grup amb 4 filials d'Eurolliga i 2 d'Eurocup.
Els classificatoris de l'Eurolliga NextGen reuniran pedreres de 19 equips de l'Eurolliga i 6 de l'Eurocup, tots ells de 12 països diferents, principalment d'Europa. Espanya serà qui hi aportarà més equips, amb un total de cinc. A més de l'Occident Manresa, buscaran un lloc a la fase final el Reial Madrid, el València Basket, el FC Barcelona i la Fundación Baskonia-Alavés.
Segons la mateixa nota de premsa que ha compartit l'Eurolliga NextGen, només el guanyador de cadascuna de les fases classificatòries s'assegurarà un lloc a la fase final. Un format una mica diferent del dels anys anteriors, en què els vuit equips dels classificatoris es dividien en dos grups de quatre. El primer s'assegurava el lloc, però l'altre finalista podia optar a una plaça per invitació, que d'entrada enguany es descarta.
