Bàsquet/Lliga Endesa
Saragossa marcarà dissabte l'inici d'un nou test de resistència per al Baxi Manresa
L'equip aragonès, revitalitzat amb l'arribada del pivot Koumadje, serà el primer dels cinc rivals als quals s'enfrontaran els bagencs en els propers onze dies
Si fer exercici és bo per fer baixar els excessos de les festes, el Baxi Manresa aplicarà al màxim aquest extrem fins que s'acabin, el dia de Reis. La treva de Nadal sense partits dona pas a cinc enfrontaments, tres de lliga i dos d'Eurocup, en els propers onze dies, dels quals tres dels quatre primers seran a fora. De moment, visita dissabte (19 hores, DAZN i Movistar) un Casademont Saragossa irregular enguany, però que sembla que ha trobat el punt a la lliga amb dues victòries seguides arran de l'arribada del seu nou pivot, el txadià Christ Koumadje.
A l'altra banda, un Baxi que no recupera ningú respecte de la victòria a Burgos. Dani Pérez, Benítez i Gaspà segueixen absents, la qual cosa tornarà a permetre una convocatòria de Gerard Fernández. El triomf en el darrer partit ha de donar més tranquil·litat, sobretot ara que el descens és a tres partits i amb partits molt complicats per als dos cuers. Després de visitar el Príncep Felip, un territori habitualment molt complicat d'assaltar, tot i que l'any passat va donar mig passaport per a la Copa, l'equip visitarà el Hapoel Jerusalem (dia 30), rebrà el Girona (2), jugarà a València (4) i acollirà l'Aris (6) en un dels habituals Tourmalets d'enguany.
Un adversari tàctic
El dia abans del partit, Diego Ocampo explicava que, tret d'alguns problemes musculars, no hi ha novetats en una formació que intentarà seguir acoblant Eli Brooks, amb grip l'últim dia, i un Ferran Bassas vital en aquella ocasió. Per a ell, "la victòria ens ha donat un reforç positiu a la feina i a seguir millorant en un context en què no pots entrenar-te tant i has de viatjar i competir". Això sí, demana "tenir més continuïtat, tant defensiva, com ofensiva" per evitar parcials enormes, sobretot en contra.
Respecte del rival, "tenen dos bases molt bons en la direcció i en l’anotació i generació. En el joc interior, el fitxatge de Koumadje els ha aportat noves coses tenint en compte que Dubljevic no només és un finalitzador, sinó que genera molt bé des fora i des de dins avantatges per als altres. És un equip molt tàctic que està competint molt bé, ho va fer contra el Tenerife i van jugar molt bé contra l’Andorra". Per a aquest partit, a més, tindran la baixa del pivot Youssouf Traoré, amb una fractura a un dit de la mà esquerra, i el tècnic no compta amb Joel Soriano.
Malgrat el potencial de molts dels seus homes, la seva trajectòria està sent erràtica. Té les mateixes quatre victòries que el Baxi a la lliga, tot i que amb un partit disputat menys. A l'estranger, en una competició de menys exigència com la FIBA Europe Cup, ha arrencat la segona fase amb dues derrotes, amb el Peristeri a casa i a la pista del Petkimspor.
Ocampo explica aquests resultats perquè "han tingut lesions que els han impedit tenir continuïtat. Estan construint un projecte nou, amb entrenador [Jesús Ramírez] i jugadors nous i hem d’entendre que porta un temps. Estan jugant bé i tenen grans individualitats, talent i organització. L’important és que millorin el nivell competitiu".
