Bàsquet | Lliga Endesa
El Baxi Manresa s'endú dos partits en un a Saragossa (83-95)
Els homes que dirigeix Diego Ocampo han sabut llegir a la perfecció les necessitats de cada meitat del duel per imposar-se al Príncipe Felipe i sumar el cinquè triomf a la Lliga Endesa
Un coral Baxi Manresa ha certificat al Príncipe Felipe un triomf clau davant d'un sempre combatiu Casademont Saragossa que no ha aguantat l'allau ofensiva final manresana (83-95). La intensitat defensiva en la primera meitat i la capacitat d'anotar des de la llarga distància després han estat claus perquè els jugadors que entrena Diego Ocampo sumin la cinquena victòria de la temporada a la Lliga Endesa.
Amb la lliçó apresa de la desconnexió dels darrers minuts a Burgos, el Baxi ha entrat al partit amb un gran nivell físic, sobretot sota el seu tauler. La bona imatge ha arribat al punt que la bona defensa d'Eli Brooks impedia que Trae Bell-Haynes fos ni tan sols capaç d'organitzar els seus companys. En atac, els d'Ocampo no acabaven de trobar la clau que donava accés a la cistella, però amb accions aïllades i alguna transició aconseguien materialitzar un petit avantatge.
Els saragossans encara no havien estrenat l'electrònic fins que un vell conegut, Devin Robinson, va esmaixar amb potència en la primera acció poc encertada dels manresans en defensa. La cistella ha donat ales als locals, però també ha semblat acabar de desencallar l'ofensiva bagenca, que anava sumant sense fer massa soroll i aprofitant accions en transició que deixaven l'electrònic gairebé empatat al final dels primers deu minuts (16-17).
Partit a pocs punts
Les defenses han tornat a prendre importància al segon període, ja que els de Jesús Ramírez han tornat a necessitar una mica més de dos minuts per anotar la primera cistella. Precisament aquesta intensitat donava moltes opcions de transició a l'equip manresà, que les aprofitava per construir de nou un petit avantatge 16-21. Però els locals no s'han rendit, i aprofitant el seu avantatge en el joc interior, ajustaven de nou l'electrònic fins al punt d'empatar-lo a 27 a 3:30 pel descans.
El marcador no era l'única mala notícia pels d'Ocampo, que es trobaven amb una zona en defensa que els ha requerit tres atacs per desencallar. En defensa, l'alçada del Christ Koumadje era gairebé impossible de pal·liar i Golden s'havia de retirar carregat amb tres faltes, mentre que Kao en sumava dues i Oriola una. Però amb confiança tot és més fàcil, i quan els d'Ocampo l'han recuperada han mostrat la seva millor versió a totes dues cistelles, aconseguint marxar al descans amb un nou petit parcial que els donava la iniciativa (28-34).
Fins aleshores el partit era a pocs punts, però la insistència saragossana per carregar el joc interior i l'encert manresà en el llançament auguraven una segona meitat diferent. Però l'encert dels del Bages ha caigut, i quan la defensa no era bona, desapareixia la xarxa de seguretat per suportar els errors ofensius. Una circumstància que el Casademont ha capitalitzat mitjançant un fins aleshores desaparegut Santi Yusta a qui el Baxi havia controlat molt bé en els primers vint minuts.
El show d'Ubal
Però quan els d'Ocampo semblaven tocats i gairebé enfonsats, el caràcter d'un cada vegada més cabdal Agustín Ubal han transformat el duel. Amb dos triples seguits, una cistella inversemblant i una falta en atac que ha precedit un altre triple de Bassas, els manresans recuperaven la iniciativa al marcador que havien perdut en els primers minuts del període.
La segona meitat semblava un partit diferent. Ara eren els atacs qui prevalien clarament per damunt de les defenses, però la bona circulació de la pilota i les constants errades defensives dels locals deixaven sempre un jugador sol, i Steinbergs i Reyes aprofitaven l'avinentesa per disparar l'avantatge manresà fins als 16 punts (60-76). Els locals s'encomanaven a accions individuals, mentre que el Baxi aprofitava que a Oriola li sortia tot per continuar-se distanciant i certificar el cinquè triomf a la Lliga Endesa.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
- Arnau Bergas, manresà que viu a Itàlia: 'Si no pogués venir per Nadal, se’m faria dur
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut
- L'any en què el 'chemsex' s'ha estès per la Catalunya central
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys