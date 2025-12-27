Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Vull donar les gràcies als jugadors per entrenar bé tots els dies de festes"
El tècnic gallec del Baxi Manresa ha volgut reconèixer públicament la bona actitud que han tingut els seus homes aquests dies perseguint l'objectiu de continuar creixent com a equip
A la sala de premsa del pavelló Príncipe Felipe de Saragossa, el tècnic del Baxi Manresa Diego Ocampo s'ha desfet en elogis per la mentalitat dels seus homes durant aquestes festes nadalenques: "Els vull donar les gràcies públicament per entrenar tan bé tots els dies". En aquest sentit, l'entrenador gallec ha reivindicat que part de la victòria ha estat conseqüència de la mentalitat dels jugadors, que "en comptes de queixar-se han aprofitat els entrenaments per créixer".
Així i tot, preguntat per la transcendència que donava a la victòria d'un teòric rival directe per ocupar un lloc a la Copa, Ocampo ha mantingut els peus a terra: "No donem cap transcendència a la victòria, nosaltres anem partit a partit i entrenament a entrenament. No mirem la classificació, ens limitem a centrar-nos en allò que fem bé".
I en la victòria contra el Casademont, l'equip va fer moltes coses bé, sobretot a partir del tercer període, quan "després de començar el quart desconcentrats hem sabut reaccionar en el pitjor moment. Hem defensat molt bé i sobretot hem castigat les seves errades en el balanç defensiu, aconseguint jugar amb molta confiança en defensa i atac".
