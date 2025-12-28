Bàsquet
Álex Reyes, amb R de Rebot al Baxi Manresa
L'ala extremeny va capturar deu refusos a Saragossa, va liderar l'equip en aquest apartat per vuitè cop enguany i està sent decisiu a pal·liar un dels dèficits de l'equip
Quan es pensa en Álex Reyes, un dels ales del Baxi Manresa, el primer que ve al cap és el seu tir. Amb Plummer fora de l'equip, és el màxim especialista en la matèria de la formació de Diego Ocampo, tot i que els seus percentatges, enguany del 33,3%, no són dels més alts. Això sí, és el segon màxim anotador dels bagencs a l'ACB amb 12,2 punts per partit, només superat per Hugo Benítez.
Però si en una cosa està sorprenent enguany el jugador extremeny és en el rebot. Aquest és un aspecte que ha costat molt al Baxi en aquest principi de temporada, i és vital per donar rapidesa al joc. La falta de pivots especialistes ha obligat els companys a multiplicar-se i Reyes n'està sent el millor exemple. En la victòria de dissabte a Saragossa va fer doble dígit, deu captures, per tercer cop enguany i és, de llarg, el sorprenent màxim especialista de l'equip en la matèria.
I estranya més perquè, tot i la seva bona alçada, 2,02 metres, el fet de ser un tirador ha allunyat Reyes de les posicions interiors durant la seva carrera. De fet, abans d'arribar a Manresa, la seva millor mitjana va ser de 3,1 refusos amb el Bilbao la temporada 2022-23. Enguany, a la Lliga Endesa, és de 5,9 i a l'Eurocup, de 4.
El seu entrenador el va lloar ja després de la victòria a Burgos. Va dir d'ell que "és un exemple. Treballa molt, ajuda els jove i ell mateix ha millorat molt en l'aspecte físic i també en el mental i el tècnic. No és només el que es veu, els punts que fica o la determinació amb què juga, sinó la millora que ha fet". Gràcies a aquest gran principi de temporada, precisament, va ser convocat per la selecció espanyola en l'última finestra FIBA.
Liderant classificacions
Reyes ajuda, sobretot, en el rebot defensiu. Segurament aprofita la feina que fan d'altres bloquejant atacants per recollir la brossa, però té el desig d'anar-hi i no de sortir corrent buscant el contraatac si l'equip encara no disposa de la possessió de la bola.
A l'ACB té 5,2 rebots defensius per partit i 0,8 d'ofensius. El 5,9 total el situa desè en la classificació de màxims capturadors de rebots de la competició. És el segon jugador no pivot de la llista, només superat per Sander Raieste (UCAM Múrcia) que és segon amb 6,6. Però és que si només busquem els defensius, Reyes és segon de tota la competició, vençut novament i només pel jugador estonià per una sola dècima (5,3) i per davant d'especialistes com Hlinason, Robinson o Tomic.
A Europa, el seu nivell no és tan alt, amb 4 rebots totals (3,5 defensius), però en aquest últim aspecte ocupa un no menyspreable lloc 23 i també lidera l'equip.
Un de cada tres
Si mirem qui ha estat el millor capturador de rebots del Baxi en els partits de lliga i Eurocup d'enguany, la dada encara és més clara. Reyes ho ha estat en un de cada tres partits. A Saragossa va passar per vuitè cop enguany i en un altre, davant de l'Hamburg, també havia controlat deu refusos. Els altres són davant del Granada i el Burgos (8), La Laguna Tenerife i UCAM Múrcia (6) i Gran Canària i Unicaja (5).
Són, per tant, vuit vegades dels 23 partits en les dues competicions del Baxi. Darrere seu hi ha Olinde (4 partits), Ubal i Golden (3), Oriola i Benítez (2) i Steinbergs (1). A més, està guanyant amb claredat la batalla amb Knudsen per ser el tres de referència de l'equip. L'únic problema és que acaba contracte a final de temporada. Ell ha explicat molts cops que es troba bé a Manresa, però si manté aquestes xifres, i sent jugador de formació, segurament no li faltaran ofertes i el Baxi haurà de batallar fort per aconseguir una renovació que, vist el rendiment, seria com un fitxatge.
