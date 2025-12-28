Bàsquet/Lliga Endesa
El Madrid es consolida i la lluita per la Copa implica més equips
La derrota de l'Unicaja el fa atrapable pels perseguidors abans d'una jornada 13 que ja arrenca aquest dilluns
La victòria del Reial Madrid contra l'Unicaja (91-82) en l'últim partit de la jornada 12 de la Lliga Endesa manté els blancs en la primera posició i deixa en una posició més incòmoda de la que tenien als malaguenys en la cursa per entrar a la Copa. L'equip d'Ibon Navarro, vigent campió, és setè però només té un partit d'avantatge sobre el Baskonia i dos sobre un nodrit grup de cinc formacions entre les quals hi ha el Baxi Manresa. El duel de la propera jornada, que ja comença dilluns, contra el Joventut pot ser fonamental per a les seves aspiracions.
Al Movistar Arena, l'Unicaja ha arribat a tenir catorze punts de renda a mitjan tercer quart (48-62), però s'ha desfet en cinc minuts i ha esta escombrat per un Reial Madrid que, sense fer res de l'altre món, ha vençut amb 19 punts de Hezonja i 15 de Maledon. Els blancs posaran en joc el lideratge dimarts a Múrcia contra un UCAM que és segon.
Qui cada cop assetja més els primers és un Barça que no ha entusiasmat, però que ha vençut a Bilbao (66-71) recuperant-se de nou punts de dèficit en el primer quart. Entre Willy Hernangómez (19 punts) i Satoransky (15) han sotmès uns biscaïns que han vist com Bagayoko en feia 14. L'estrebada en el darrer període deixa els blaugrana empatats en el quart lloc amb el Tenerife i amb el Joventut, que és sisè.
Els illencs, precisament, han deixat escapar el derbi canari d'una manera gens freqüent contra un Gran Canària superior, però que s'ha complicat la vida al final (70-71). L'equip de Vidorreta ha igualat un dèficit de tretze punts en el darrer parcial, però Fitipaldo ha errat un tir lliure i després un triple que l'hauria pogut ajudar. Braian Angola i Georgi Shermadini, amb 14 punts cadascun, han estat els màxims anotadors visitant i local, respectivament.
La victòria deixa l'equip de Las Palmas amb cinc, amb el Baxi i també amb el Girona, molt superior al Hiopos Lleida en el derbi català de la jornada (103-86). Tret del tempteig inicial, l'equip de Moncho Fernández ha dominat sempre, amb un avantatge que ha arribat a sobrepassar els vint punts a poc per al final. Juan Fernández ha fet 18 punts i ha capturat 8 rebots, que han fet inútils els 27 d'un Batemon massa sol, si de cas acompanyat de lluny per Ejim i Paulí, en l'equip d'Encuentra.
D'aquesta manera, aquest dilluns, amb el Breogán-Baskonia, arrenca una nova jornada que finalitzarà divendres, que començarà en un any i finalitzarà en un altre.
