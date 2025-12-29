Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa juga dimarts a Israel entre la recança personal i la motivació esportiva
L'equip de Diego Ocampo s'enfronta al líder del seu grup a l'Eurocup en un viatge marcat pel que va passar l'octubre a la capital bagenca
Pocs viatges europeus haurà fet a la seva història el Bàsquet Manresa amb les connotacions del d'aquest dilluns a Israel. L'expedició del Baxi ha sortit del Prat en direcció a Jerusalem per enfrontar-se dimarts al Hapoel, en un duel marcat per la probable recança personal d'alguns a causa de la situació política a la zona i la motivació esportiva de jugar contra el líder del grup a l'Eurocup, a qui ja es va guanyar a casa, i intentar fer un pas de gegant per arribar a la segona fase del torneig.
En la seva sortida, en declaracions a 3Cat des de l'aeroport, Diego Ocampo ha fet especial èmfasi en la desigualtat d'haver de disputar aquest partit a la pista del Hapoel, amb la graderia plena, quan al Nou Congost es va jugar a porta tancada per les protestes propalestines que hi va haver a la ciutat el 15 d'octubre. Per al tècnic gallec, "el que volem tots és justícia. Aquí vam jugar sense públic i allà, amb el pavelló ple. D'altres equips han jugat contra ells a Sèrbia. Els equips turcs no hi aniran, es farà el partit en un altre país. Tot es distorsiona i es difumina. De cara a l'esport, no és el més just possible".
El tècnic gallec afirma que "també entenem la situació i ens hi adaptem, però just per a la competició, no és". De tota manera, ell mateix, que va dir fa unes setmanes que no viatjarien sí hi havia un mínim de dubte sobre la seva seguretat, també ha dit que confia en què les mesures vagin bé i no hi hagi cap problema.
Ja des d'Israel, el tècnic assistent Marc Estany explicava que "ha estat un viatge diferent, però dins del que cap, amb força normalitat. Hem hagut de passar algun control més, però estava tot molt ben organitzat i preparat, i sense cap incident".
Tot arriba, a més, el mateix dia que els grups d'animació del Barça han fet un comunicat en què demanen que no es disputi el partit d'Eurolliga entre els blaugrana i el Maccabi Tel Aviv del proper dia de Reis, que es jugarà a porta tancada, i que s'expulsi els equips israelians d'Europa.
En el millor moment
Més enllà de la recança personal de tothom per haver de jugar aquest partit, des del punt de vista esportiu arriba en el millor de la temporada d'un Baxi que encadena tres triomfs seguits a Europa, tres de consecutius entre les dues competicions i quatre en els darrers cinc partits.
El duel es jugarà al Pais Arena, el pavelló d'un Hapoel que torna a casa en competició europea, com s'ha atipat de recordar en xarxes socials. El partit del 9 de desembre passat contra l'Hamburg el va disputar a Holon perquè la instal·lació estava ocupada.
El Baxi no ha reportat canvis en l'expedicio respecte la que va viatjar a Saragossa i hi va guanyar dissabte, amb la qual cosa segueixen de baixa Hugo Benítez, Dani Pérez i Max Gaspà. L'equip arrenca la jornada cinquè, però està tot tan igualat que és a un partit del segon lloc i a un altre del vuitè, amb set jornades encara per disputar, quatre d'elles a casa.
El Hapoel és el clar líder. Té dos partits sobre el Cedevita i el Bahçesehir i encadena vuit victòries seguides a l'Eurocup. No perd des que ho va fer a Manresa. Això sí, a la lliga només és cinquè (7-4) i ve de patir molt per derrotar dissabte el Maccabi Ra'ananna a casa per 102-99.
Segons Estany, "la del Hapoel és una plantilla feta per guanyar la competició. Es basen en les situacions d'un contra un des de les posicions de base i escorta. Tenen molt de físic, molts americans i serà un partit complicat. Estem creixent com a equip i amb confiança per les últimes victòries, que et donen una certa moral, però no ens hem de centrar res més que en com estem nosaltres, independentment de qui sigui el rival".
