Bàsquet
Com pot ser la visita de dimarts del Baxi Manresa al Hapoel Jerusalem?
El reconegut periodista Joshua Halickman no creu, des d'Israel, que hi hagi problemes de seguretat, malgrat que el club hebreu té presents les imatges del 15 d'octubre al Bages i les utilitza per fer promoció del partit de tornada
Sembla que faci un món que va passar, però només hauran transcorregut dos mesos i quinze dies. El viatge del Hapoel Jerusalem a Manresa per jugar contra el Baxi el partit de la tercera jornada de l'Eurocup va trasbalsar la ciutat. Les protestes dels moviments propalestins per evitar que el duel tingués lloc, un posicionament compartit per organismes com el propi Ajuntament de la ciutat, van provocar que l'arribada de l'equip hebreu al Congost fos pròpia d'una pel·lícula i que el partit s'hagués de disputar a porta tancada. Ara toca tornar una visita enverinada i, a causa de la decisió de l'Eurolliga que Israel torni a acollir partits, serà amb aficionats i al Pais Arena de la capital històrica del país.
Serà, a més, el primer enfrontament que el Hapoel jugui a la seva pista en competició europea. El pavelló ha estat ocupat pels espectacles de la festa de la Hanukkà, molt popular entre es jueus, i els seus aficionats ja frisen per tornar a animar la formació vermella. Des de la distància, van seguir el periple del seu equip a terres catalanes i el recorden.
Un dels periodistes de bàsquet més reconeguts d'Israel és Joshua Halickman. Des de la seva publicació Sports Rabbi segueix tot el que passa en l'esport de la cistella. Fa pocs dies, per exemple, es va fer viral una pregunta seva a Pedro Martínez després de la derrota del València contra el Maccabi, en el primer partit que un conjunt espanyol jugava a Israel des de l'inici de l'atac a Gaza i el posterior alto el foc. Els valencians es van queixar del tracte i dels insults rebuts precisament al Pais Arena, que aquell dia feia de casa del conjunt de Tel Aviv.
Halickman explica que, després de la reobertura de la frontera per a partits, "tot ha tornat a la normalitat. No hi ha cap seguretat extra, a banda del cas de Pedro Martínez, qui anava amb dos guardaespatlles després de fer uns comentaris sobre la guerra que no van agradar als aficionats israelians al bàsquet". Es refereix als dubtes que el tècnic va expressar sobre la seguretat al país un cop va saber que hi hauria d'anar a jugar el passat dia 18.
En general, segons el periodista, "tot està com abans del 7 d’octubre del 2023. La gent surt, fa vida normal i gaudeix, tot i haver patit grans pèrdues pels atacs de Hamàs i pel dany causat a tantes famílies a Israel".
Els seguidors del Hapoel tenen presents les imatges de Manresa del passat 15 d'octubre. Halickman admet que "vam veure molts vídeos i imatges desafortunades del partit i el club està utilitzant tot això ara per recordar als aficionats què va passar abans, durant i després. Els jugadors estaven realment preocupats, igual que molta gent aquí a Israel. El fet que alguns grups utilitzin l’esport com a espai per protestar i intimidar és lamentable i trist".
De fet, el Hapoel ja ha emès un video promocional a les xarxes amb imatges d'aquell dia. Dos dels seus jugadors, Josiah-Jordan James i Yovel Zoosman, expressen que "l'última vegada que vam jugar contra el Manresa va ser una bogeria. Anàvem escortats per un helicòpter tot el camí fins al partit". A més, recorden que "van descobrir on era el nostre hotel i vam haver d'anar a un altre". Per al duel de dimarts, expressen que "aquesta vegada serà diferent. Juguem a l'Arena després de molt temps i hem de jugar millor que llavors. Així serà!". De fet, també volen revenja perquè el partit, el van perdre.
Sobre la situació actual, Halickman se'n plany ja que "el Maccabi té partits pròxims a Barcelona i a Madrid, i entenc que el primer es jugarà a porta tancada. Això també és lamentable, ja que les autoritats locals tenen por del que puguin fer uns manifestants que no tenen res a veure amb l’esport. Normalment, acostumo a fer aquest viatge. Però no serà el cas".
Podria passar que els israelians tinguessin més animadversió pels equips de l'estat espanyol que per d'altres a causa del posicionament clarament favorable a Palestina que han pres les principals autoritats i d'altres moviments. Però Halickman afirma que "l’israelià mitjà, sincerament, no s’hi fixa gaire. Si els espanyols volen prendre decisions, com ara, retirar-se d’Eurovisió, que ho facin; és la seva decisió. Però, un cop més, l’esport hauria de ser una manera de construir ponts entre les persones, i són els manifestants els qui estan espatllant aquesta oportunitat".
Així les coses, com reaccionarà el públic del Pais Arena? "És una bona pregunta. No n’estic segur. Aquesta temporada l'equip no ha omplert gaire el pavelló en partits locals. Aquella mateixa nit, el Hapoel Tel Aviv juga contra el Zalgiris i, tot i que això no hauria d’afectar l’assistència al partit de Jerusalem, l’atenció mediàtica estarà posada en l’Eurolliga. Segur que hi haurà els seguidors més fidels que faran que l’ambient sigui complicat per al Manresa, però la qüestió és què farà l’aficionat mitjà".
Un atenuant pot ser la presència de Retin Obasohan al Baxi. El belga va deixar empremta a Jerusalem la temporada 2021-22 i hi és molt estimat. En el Maccabi-València, per exemple, tot i les protestes taronja, segons Halickman "els aficionats no van traspassar cap línia: no es va llençar res, ningú va saltar a la pista. A part de crits i esbroncades, que és el que es veu en qualsevol partit, els aficionats no van fer res fora del normal ni van crear cap amenaça".
