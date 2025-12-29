Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Endesa

El Kosner Baskonia s’imposa a Lugo i encareix encara més entrar a la Copa (100-103)

El triomf deixa l'equip vitorià amb set victòries, dues més que el grup del Baxi Manresa, en la posició que marca el tall per ser al torneig de València

Luwawu-Cabarrot, determinant amb els seus punts i amb un triple vital

Luwawu-Cabarrot, determinant amb els seus punts i amb un triple vital / Carlos Castro/ACB Photo

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Kosner Baskonia ha obtingut aquesta nit una treballadíssima victòria a la pista del Río Breogán (100-103) amb la qual cosa obté el setè triomf a la lliga. Els vitorians eren vuitens abans de començar la jornada, l’última posició que dona accés a la Copa ACB de València, amb la qual cosa una possible classificació s’escapa a dos triomfs del grup de formacions amb cinc, entre elles el Baxi Manresa.

El partit va ser amb moltes alternatives i diferències sempre menors de deu punts. En el tram final, el carrusel de triples l'ha resolt Luwawu-Cabarrot amb un encert amb 26 segons (96-99) que ja va resultar defintiu. Ell mateix va ser el màxim anotador del partit, amb 24 punts.

