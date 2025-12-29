Bàsquet/Lliga Endesa
El Kosner Baskonia s’imposa a Lugo i encareix encara més entrar a la Copa (100-103)
El triomf deixa l'equip vitorià amb set victòries, dues més que el grup del Baxi Manresa, en la posició que marca el tall per ser al torneig de València
El Kosner Baskonia ha obtingut aquesta nit una treballadíssima victòria a la pista del Río Breogán (100-103) amb la qual cosa obté el setè triomf a la lliga. Els vitorians eren vuitens abans de començar la jornada, l’última posició que dona accés a la Copa ACB de València, amb la qual cosa una possible classificació s’escapa a dos triomfs del grup de formacions amb cinc, entre elles el Baxi Manresa.
El partit va ser amb moltes alternatives i diferències sempre menors de deu punts. En el tram final, el carrusel de triples l'ha resolt Luwawu-Cabarrot amb un encert amb 26 segons (96-99) que ja va resultar defintiu. Ell mateix va ser el màxim anotador del partit, amb 24 punts.
