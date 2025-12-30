Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa es dessagna a Israel en una segona meitat horrorosa (105-69)
Els bagencs, que guanyaven al descans, són escombrats de la pista pel Hapoel en els vint minuts finals i acaben rebent un duríssim correctiu
Una cosa és perdre i reservar forces per al duríssim calendari que hi ha per davant i l'altra acabar donant tan mala imatge. El Baxi Manresa, que guanyava per quatre punts al descans a Israel, hi ha acabat perdent per un concloent 105-69 amb un parcial de 60-20 en uns segons vint minuts tètrics. A part de la diferència de punts, que pot ser important en empats al final de la fase, l'equip ha tallat en poca estona les bones sensacions que havia despertat en els últims partits. Però com deia algú, millor perdre un partit per 36 punts que perdre'n 36 per 1. Cal aixecar-se perquè divendres arriba el Girona.
Després dels habituals problemes amb el rellotge a l'Eurocup, el partit ha arrencat amb batalla de triples i accions de 2+1 i 6-6 en dos minuts. Obasohan, l'autor d'un dels tirs de tres, es carregava amb dues faltes com a Saragossa i el Hapoel gaudia de bonus massa aviat. El trinitenc Carrington liderava el joc d'atac local, Wiley dominava Golden a la zona i un bàsquet de Lamb donava set punts de renda al Hapoel (15-8) després d'algunes pèrdues i tirs fallats bagencs en atac.
Un Ocampo enfadat, i castigat amb tècnica, per les moltes mans que es permetien als israelians, havia d'utilitzar Knudsen de quatre per la baixa a última hora d'Olinde per gastroenteritis. La diferència d'intensitat era evident i els locals adquirien deu punts (21-11). Però els triples entraven (4 de 6) i els d'Oriola i Bassas, units a una falta en l'últim segon aprofitada pel pivot targarí, han deixat un esperançador 23-22 en la primera aturada.
L'entrada al segon quart ha estat una mica com la del primer, amb un Hapoel molt agressiu, la segona falta de Brooks i un triple de Zoosman que tornava a obrir forat (30-25). Però els tirs de tres eren el que mantenien viu el Baxi, amb set d'aconseguits de catorze intents, tres de Reyes, que acostaven fins al 32-31.
Per dintre de la zona, però, el Hapoel es mostrava més intimidatori i efectiu, i el que feia mal era, com al Congost, un Justin Smith que ja duia nou punts. Però ara els manresans tenien més control sobre el joc. A sobre, els àrbitres indicaven una segona tècnica als locals i, amb Oriola i Kao junts a la pista, el nigerià ha capturat un rebot per esmaixar la màxima distància (37-42, a 2.37).
En els darrers segons del quart ha estat impossible controlar Wiley, autor de sis punts seguits, però el vuitè triple del Baxi, ara de Bassas, ha deixat un favorable 45-49 al descans.
Embús total en atac
Tot i la bona sortida amfitriona, amb bàsquet de tres de Harper, Ocampo ha situat Ubal sobre el base i l'ha incomodat. A més, Bassas seguia repartint magisteri i Oriola posava el 50-53. Però tot de cop, el Manresa s'ha aturat en atac. El tècnic local, Yonatan Alon, ha retirat Harper, que era un forat defensiu, ha intensificat la pressió i ha ofegat l'ofensiva bagenca, que no ha anotat res més en els següents cinc minuts.
A l'altra banda, Carrington ha impulsat el seus i el relleu l'ha pres Zoosman amb sis punts seguits per posar el 63-53. El Pais Arena ara animava molt i els col·legiats castigaven poques faltes al Hapoel la tornada de Harper a la pista ha ajudat a ampliar la distància fins als quinze abans de l'últim descans (72-57, parcial sagnant de 27-8).
L'equip de Jerusalem ara ja anava llançat i ha estat Carrington, amb una esmaixada espectacular davant d'Ubal, el que ha demostrat que el seu equip no abaixaria el ritme (77-58). Si els triples havien mantingut el Baxi a la primera meitat, ara els seus jugadors no es podien aixecar sols per intentar-ho. Ara es tractava de no rebre un càstig massa gran. Però no s'ha aconseguit. El Manresa amb dotze punts anotats en el quart període, ha estat atropellat per un Hapoel que estava en mode sagnia. Els 36 punts finals fan mal, però cal girar full, com demà del calendari, i seguir remant.
