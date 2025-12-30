Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa es manté en zona de play-off a l'Eurocup, tot i la desfeta a Jerusalem
L'equip d'Ocampo haurà d'estar pendent del Neptunas-Venècia de divendres per saber quin dels dos l'avança en la cinquena posició
Tot i la pallissa rebuda aquest dimarts a la pista del Hapoel Jerusalem, el Baxi Manresa es manté en zona de classificació per als play-offs de l'Eurocup. Ara mateix és cinquè, tot i que serà avançat, per diferència de punts, pel Neptunas Klaipeda lituà o pel Reyer Venècia italià, el que guanyi del duel que els enfrontarà a Lituània divendres a les cinc de la tarda. Per mostrar com de congestionat està el calendari, aquest duel es jugarà només quatre hores abans que el Baxi rebi el Girona al Congost en partit d'ACB. De fet, aquest dimarts hi ha hagut equips jugant la Lliga Endesa, d'altres l'Eurolliga i el Baxi l'Eurocup, tots alhora.
El motiu que el Neptunas o el Venècia passin a davant del Baxi és perquè els manresans tenen ara mateix un -22 en la diferència de punts. Els venecians estan millor, ja que tenen un -12, amb la qual cosa una victòria el faria anar per sobre. En el cas dels bàltics, tenen un -23 i més punts anotats, amb la qual cosa guanyant també se situarien cinquens.
El Baxi no ha perdut posicions aquest dimarts gràcies a la derrota del seu proper rival, l'Aris Salònica, a casa contra el Cedevita per un concloent 60-89. Els grecs també tenen sis triomfs, com el Baxi, però pitjor balanç de punts i, a més, si cauen al Congost, també perdrien amb els bagencs l'average particular.
Contra el Cedevita, que ara és segon, amb vuit triomfs, tot s'ha començat a decidir al segon quart i a sentenciar en el tercer. L'equip eslovè ha trobat en Nikolic el seu millor home, autor de 23 punts, seguit dels 14 de Gibson. Per la banda local, Jones n'ha fet 13.
Empatat en el segon lloc hi ha el proper rival a fora de casa del Baxi, el Bahçesehir, que ha complert el tràmit de derrotar la ventafocs, un Hamburg que encara no ha guanyat. el 105-68, un resultat que només se separa d'un punt del de Jerusalem, és prou definidor. Partit molt plàcid dels otomans, amb 17 punts de Homesley i de Flynn. L'Hamburg, que ja perdia per 25 punts al descans (63-38), s'ha basat en els 22 punts de Daniels.
En l'altre partit, el Cluj s'ha posat quart de la classificació en derrotar per 94-92 l'Slask Wroclaw gràcies a una cistella de Miletic en l'últim segon. Els romanesos tenen un triomf més que el Baxi i han gaudit d'un partidàs de Daron Russell, que ha fet 30 punts.
