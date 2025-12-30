Bàsquet | Lliga Endesa
La Copa es comença a definir i el Burgos es proposa salvar-se
L’Unicaja i La Laguna Tenerife fan els deures al seu feu i posen cada vegada més cares les places al top-8
La 13a jornada de la Lliga Endesa, com els més capriciosos entendran, no està portant massa sort al Baxi Manresa. Els triomfs de Baskonia dilluns, i els de l’Unicaja i La Laguna Tenerife aquesta tarda, als seus respectius pavellons, posen cada vegada més car el bitllet per ser un dels vuit afortunats per anar a la Copa. Per acabar-ho d’adobar, el Burgos ha donat la sorpresa al Coliseum passant per damunt d’un Dreamland Gran Canària que ha acusat en excés el desgast de fa tot just dos dies.
El primer duel de la jornada d'avui ha estat segurament el més sorprenent: La victòria del San Pablo Burgos davant del Dreamland Gran Canària per 94-81. Els burgalesos van saber imposar el ritme de partit que més els convenia, i gràcies a un gran darrer període van segellar el segon triomf de l’any. Sembla doncs que el propòsit d’any nou dels de Porfirio Fisac és clar: salvar-se.
A Màlaga, l’Unicaja ha superat amb facilitat el Joventut Badalona per 105-83, i juntament amb la victòria de La Laguna Tenerife per 80-75 davant del Coviran Granada, nou cuer, consoliden el tall per anar a la Copa a les 7 victòries que marca el Baskonia. El bàsquet estatal de l’any 2025 s'ha acabat al Palacio de Deportes de Múrcia, on abans del partit els locals han retirat la samarreta del jugador dominicà i excapità de l’equip, Sadiel Rojas. Al parquet, el Reial Madrid va patir fins al final, però s'ha acabat imposant a l'UCAM per 80-91.
