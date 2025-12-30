Bàsquet | Eurocup
L'Stroika encarna l'esperit del Nou Congost
La retransmissió en directe d’El Ganxo des de la sala de concerts manresana ha fet vibrar els aficionats, sobretot en els primers compassos de duel
Més de 200 de persones han seguit aquest dimarts al vespre el Hapoel Jerusalem-Baxi Manresa acompanyant la retransmissió en directe d’El Ganxo des de l’antiga sala Stroika de Manresa. Membres de la Grada d’Animació, però també d’altres grups de suport del conjunt manresà, i fins i tot alguns dels jugadors de l’equip de la base que anirà a la Mini Copa han vibrat gairebé com si estiguessin al Pais Arena de Jerusalem, de l’actuació Baxi en la primera meitat del duel, tot i que el mal final de partit va aigualir lleugerament la vetllada.
L’afició ha celebrat de valent totes les bones accions dels homes que dirigeix Diego Ocampo: Des del primer 2+1 amb què Retin Obasohan ha encetat el marcador fins als càntics de "M-V-P, M-V-P" per Grant Golden després que el pivot estatunidenc encadenés un parell de bones jugades. I de la mateixa que s’animava el Baxi, l’afició no es tallava ni un instant de reclamar en diverses ocasions algunes de les decisions dels col·legiats que no reflectien el que passava; o de les que prenien els jugadors damunt del parquet quan, sobretot a la segona meitat, l’equip manresà encadenava una pèrdua darrere d’una altra.
Davant la manca d’emoció a la segona meitat, Carles Jodar i Norman López han intentat aixecar els ànims dels aficionats, i malgrat la duresa que reflectia el marcador, han aconseguit arrencar alguna rialla. Com? Doncs fent pujar el personatge del Mataties dels Pastorets de l’Ametlla de Merola a recitar alguna de les seves frases que tinguessin a veure amb el partit, sortejant entrades per anar a veure l’obra, una panera, o brindant per l’any d’història d'El Ganxo.
