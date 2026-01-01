Bàsquet/Lliga Endesa
Baxi Manresa-Bàsquet Girona: Cal oblidar amb rapidesa la desfeta d'Israel en el retorn a la lliga
L'equip de Diego Ocampo afronta divendres el primer de tres partits en cinc dies amb la intenció de mantenir la bona marxa a l'ACB contra un adversari amb qui està igualat
Sense temps per celebrar èxits, ni per analitzar desfetes. La setmana més ocupada [que ja és dir] del Baxi Manresa en tota la temporada segueix el segon dia de l'any amb un partit molt important pel moment, i pel rival (21 hores, DAZN i Movistar). El Bàsquet Girona es troba empatat a triomfs amb l'equip de Diego Ocampo i superar-lo suposaria anar deixant conjunts per darrere i manté ferm el somni de la Copa, tot i que la victòria del Baskonia de dilluns contra el Breogán l'ha complicada més. Perdre, a part de suposar una decepció, significaria acostar-se una mica al descens, després que el Burgos derrotés el Gran Canària dimarts i ara estigui a tres triomfs.
Caldrà veure com tolera el Baxi la dura derrota de dimarts a Jerusalem. Tot i que no hauria d'afectar per a la lliga, ja que són competicions diferents i, veient el calendari, els manresans es van deixar anar [massa] quan veien que no podien guanyar, les sensacions amb les quals va acabar l'equip, amb el parcial de 60-20 en els darrers vint minuts, van ser dolentes. Haurà calgut viatjar, canviar d'any, entrenar-se i abstreure's de la situació i fixar-se més en la bona ratxa a la lliga, en què l'equip acumula dues victòries consecutives a fora de casa i bones sensacions des de les arribades de Ferran Bassas i Eli Brooks.
Els mateixos
El tècnic, Diego Ocampo, comptarà per al partit amb els mateixos que van anar a Jerusalem. Louis Olinde hauria d’estar recuperat d’una gastroenteritis. Max Gaspà ha tornat a entrenar-se amb el grup, però no pot jugar aquest partit i segueixen de baixa Dani Pérez i Benítez. A Israel, el gallec va assajar diverses fórmules en el joc interior, com ara posar Knudsen de quatre o combinar dos cincs, amb Oriola més obert. Va tenir un èxit extrapolable al de tot l’equip. Va anar bé a la primera part, mentre l’equip va funcionar, i malament a la segona.
Pel que fa al Girona, els de Moncho Fernández arriben exultants després d'una clara victòria diumenge contra el Hiopos Lleida. L'equip, però, encara no sap què és guanyar fora de Fontajau i ha caigut amb claredat en gairebé tots els desplaçaments (Burgos, Unicaja, València i Reial Madrid) excepte el d'Andorra, en un partit que tenia guanyat fins al bàsquet impossible de Rafa Luz que va conduir a la pròrroga.
En la prèvia, el tècnic del Baxi ha dit que "els dos equips juguem un bàsquet similar, no especulem i ho fem ràpid. El Girona es troba en un molt bon moment, guanyant amb solvència els partits de casa i competint a Tenerife". Ell considera que tenen bon rendiment "molts jugadors, no només els que tothom mira com Livingston. Sergi Martínez, Juan Fernández o Geben estan jugant bé. El bloc ha fet una passa endavant".
El fet de tornar a casa ha d'ajudar perquè "a Burgos, i sobretot a Saragossa, ens van ajudar molt. Volem regalar-los un bon partit a casa des de l'entrega i el compromís. Tenim mil excuses, però no en volem buscar. No ens hem de despistar en festes, ni final d'any sinó en fer un bon partit perquè l'afició ho mereix".
