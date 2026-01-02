Futbol/Lliga Endesa
Geben fa bona la llei de l'ex i dona al Baxi Manresa el primer disgust de l'any (95-97)
El lituà anota 28 punts i captura el rebot final per ficar la cistella que dona al Girona el triomf en un duel d'alternatives en què els bagencs perden setze punts en el tercer quart
Cara de badoc. És el que ha quedat entre els aficionats del Baxi Manresa quan Martinas Geben, jugador del club entre el 2022 i el 2024, clavava l'última puntada de fil del vestit a mida que li ha fet al seu exequip (95-97). Disgust perquè els bagencs han tingut setze punts de renda en el tercer quart i han manat en 27 minuts, per sis del rival. Però no s'ha tancat el triomf i es veu com un rival directe es posa per davant.
El partit no ha donat treva des de l'inici. Dos triples locals de Reyes i Steinbergs situaven el 12-8 en tres minuts de partit. Això sí, el Baxi, que entrava aviat en el bonus, patia en el rebot defensiu i els gironins gaudien de segones opcions.
Aquest fet ha donat empenta a l'equip de Moncho Fernández, que buscava i trobava Geben, es podia emprar amb més intensitat en defensa amb només tres faltes fetes en set minuts, i encertava en un triple de Vildoza per escapar-se de cinc punts (17-22).
Han estat bons minuts per als visitants, en els quals ha aparegut Livingston per seguir anotant. El Baxi ha notat positivament la tornada de Brooks a la pista, autor de quatre punts i se n'ha anat a descansar amb quatre punts de dèficit (25-29).
A còpia d'addicionals
Livingston seguia pel mateix camí en el segon quart fins que el Baxi ha remuntat a còpia de dos 3+1, un d'Olinde i un d'inversemblant d'Obasohan que el col·legiat Olivares havia invalidat en primera instància guanyant-se una merescuda esbroncada. A més, un 2+1, novament de l'alemany, situava el 39-35.
Els gironins seguien intentant explotar la carta de Geben, però el seu moment ja no era tan bo com abans perquè el Baxi aconseguia imprimir ritme a les seves accions i, a més, Golden ha aparegut amb cinc punts seguits per posar una màxima distància de 50-41. Després han arribat bons moments d'Olinde, amb un triple inclòs que l'ha posat com a màxim anotador empatat amb un Obasohan que, també des de la distància, poc després situava el 57-46.
El Girona ara no podia resistir el ritme i l'equip ha mantingut la distància al descans, amb 59 punts anotats en vint minuts, després d'una superioritat trobada per Ubal sobre Livingston en el darrer segon. I la represa ha començat amb el mateix ritme de punts. En només 1 minut i 47 segons el parcial era de 8-7 amb dos triples de Reyes inclosos (67-55).
Qui estava fent un recital era Obasohan. El belga, que havia assistit els dos tirs de tres de l'extremeny, ara en convertia ell dos, arribava als 23 punts i en situava 16 per al seu equip (75-59). A l'altra banda, Geben li donava resposta, amb 20, esmaixada inclosa, i això possibilitava que el partit no es trenqués quan Fernández completava un parcial de 0-7 per al 75-66. Tot, en un obrir i tancar d'ulls.
Aquesta reacció forana ha col·lapsat l'atac del Baxi. Els tirs lliures de Brooks han mantingut l'equip uns moments, però el sotrac era total i el Girona ha empatat amb un altre parcial de 0-8 que ha tallat l'americà amb un triple salvador a l'últim segon (81-78). Però la dinàmica era dolenta, semblant a la que l'equip va enganxar a Burgos després de posar-se dinou punts amunt. De tota manera, el Girona ha perdut llavors diverses opcions per avançar-se i ho ha castigat Reyes amb un triple que donava aire (86-82).
S'entrava en zona d'èpica al Congost, erò encara no n'hi havia prou amb el 88-82 a 4.52 perquè hi havia Geben en el rival, que feia molt mal, i Livingston, qui empatava a 88 amb un triple.
Era el moment dels detalls, com una safata agònica de Bassas, un cop de dits salvador de Steinbergs o un triple obert i gens habitul d'Obasohan (95-91), el seu cinquè del dia. A 1.16, Sergi Martínez ha anotat dos tirs lliures, Olinde ha tirat un triple que ha fet la corbata, Reyes no ha capturat un rebot i Vildoza igualava a 33,8 segons.
El Baxi servia de camp ofensiu i Bassas es precipitava amb un triple que no anava enlloc. L'última pilota era del Girona, Vildoza errava, però Geben, qui si no, donava el primer disgust de l'any.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats