Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa intentarà no prendre més mal en la seva visita de diumenge a València
L'equip d'Ocampo visita l'exuberant formació de Pedro Martínez en el tercer partit de la setmana, només 44 hores després de perdre contra el Girona i sense Eli Brooks
La roda de premsa que va oferir Diego Ocampo just després de la derrota de divendres contra el Girona va ser tot menys un cant a l'optimisme. Amb clar posat de resignació, el tècnic gallec va enumerar tots els problemes que té el Baxi en aquesta fase de la temporada, bàsicament derivada de l'infernal ritme de partits al qual l'ha abocat l'Eurocup. A part de la dura pèrdua del partit i de la sensació que els jugadors estan fosos, una nova baixa, la l'Eli Brooks, al qual se li feien proves aquest dissabte. No és el millor pla per visitar (19 hores, DAZN i Movistar), per primer cop, el majestuós Roig Arena i el València de Pedro Martínez, una formació que sap fer sang, i si no que li diguin al Bilbao, a qui va guanyar de 44 punts, el mateix nombre d'hores que ha pogut descansar el Baxi entre partits aquest cap de setmana.
Ocampo tenia l'esperança de recuperar un Max Gaspà que ha jugat aquest dissabte partit de Lliga U contra el Madrid després dels problemes als abductors que té des de la visita a Polònia. És un petit ajut per a un equip en què va reconèixer el seu tècnic que hi ha peces esgotades, com Steinbergs, que no va poder defensar bé Geben en l'última acció del partit contra el Girona. Potser perquè tenint tres cincs a la plantilla, alguns de rendiment dubtós, no havia de ser ell qui hi fos.
Ja parlant d'aquest partit, l'entrenador del Baxi explicava que "en tan poc temps pots preparar poques coses. Bàsicament ajudar els jugadors en l'aspecte físic i mental i saber que el cos no arriba, però si l'ajudes amb la ment ho pot fer".
Respecte del rival, "és un equip que es troba en un altre nivell a l'Eurolliga i a l'ACB, amb una identitat molt clara. És un gran exemple a seguir. Nosaltres hem de pensar no tant en el València, sinó en recuperar-nos i ser el més competitius possibles". I és que vistos els precedents amb l'equip valencià, la segona part d'Israel, en què l'equip es va enfonsar i va acabar perdent de 36, o el fet de deixar escapar setze punts contra el Girona, tot i tenir el suport del públic, poden pesar a l'hora de pensar més en el futur. I és que el Baxi tornarà a jugar en només 48 hores, aquest cop a casa, contra l'Aris Salònica, en duel de competició continental.
Amb tothom a punt
I a davant, un València que també juga molts partits, en el seu cas l'Eurolliga, de la qual són líders, però que ara mateix no té baixes i pot rotar tots els seus elements. Per exemple, divendres a Bilbao van entrar De Larrea i López-Aróstegui, que no havien jugat entre setmana contra el Partizan, i van poder descansar Omari Moore i Nogués.
Els taronja estan en plena disputa també per encapçalar l'ACB, amb dues victòries menys que el Reial Madrid, però amb un partit menys disputat. També afronten una setmana, la que ve, amb dos partits i un desplaçament a Belgrad per jugar dimarts contra l'Estrella Roja, però no sembla que hagin de baixar el pistó, sobretot davant del seu públic.
