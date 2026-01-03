Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "L'equip s'ha fos cap al minut 25 i el Girona ha vist que estem esgotats"
L'entrenador revela que Eli Brooks va jugar lesionat a Israel i ho ha tornat a fer aquest divendres i el descarta per al duel de diumenge a València
L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, explicava després de la derrota del seu equip contra el Girona que "hem començat malament el partit, concedint triples i sobreajudant. Ells han dominat el rebot completament i això ens ha fet tenir males sensacions. De mica en mica ho hem millorat, hem pogut córrer i amb el parcial de 34-19 en el segon quart ens hem trobat bé. En el tercer quart hem començat molt bé, sobretot davant de l'estil defensiu del Girona, penetrant, amb Obasohan arribant a la pintura i anotant i traient la pilota, però això s'ha parat. Ens hem anat quedant sense generadors".
En aquest sentit ha revelat que "Eli Brooks ha jugat completament lesionat avui i fins i tot em feia vergonya posar-lo a la pista perquè estava plorant. Obasohan estava fos i ens hem dedicat a tirar triples, ben tirats, però els hem fallat. I ells han llegit el partit, que estàvem cansats i esgotats. Han estat molt bé al contraatac i jugant uns contra uns".
En aquest sentit, "en el minut 25 o 27 l'equip s'ha fos, amb les rotacions d'alguns jugadors no ens han ajudat i en partits igualats, pots guanyar o perdre. No hem jugat bé ni les últimes defenses, ni els atacs. Ho hauríem haver fet millor, independentment de l'encert. En defensa no havíem de passar per darrere el bloqueig directe, que ens anotin de sota el cèrcol l'u contra u i l'última acció amb un rebot ofensiu. No puc demanar més a l'equip, s'estan deixant les banyes. Sabíem on ens ficàvem en aquesta competició [l'Eurocup], però homes com Steinbergs no ha anotat avui perquè està esgotat. Demà recuperarem i tornarem a viatjar per jugar diumenge".
Sobre la lesió de Brooks, "demà farem una ressonància al matí i no crec que pugui jugar a València. L'hem anat aguantant, però aquests dies ha empitjorat i demà a la tarda sabrem què té. No viatjarà segur, després de l'esforç que ha fet avui es mereix descansar".
Davant de la derrota en aquest partit "cal donar suport als jugadors, però hi ha un tema físic. Juguem el diumenge, dimarts i dissabte. Si cal anar a Israel, es va Israel, nosaltres hi vam anar i tota la fatiga i l'estrès que es genera. Cal viure aquestes experiències, però si jugues més partit, hi ha més risc de lesió. No és entrenar-nos, que ja no ho fem. Ho vam fer la setmana de Nadal i ens va anar molt bé. Ara cal esquivar els problemes que tenim i a veure si utilitzem Max [Gaspà] en el partit del sub-22 com a entrenament. Fa dues o tres setmanes que tenim un júnior a l'equip [Gerard Fernández], i prou bé que ho fa, però són els mitjans de què disposem i estic content de com es deixen la vida els jugadors".
Pel que fa als lesionats, "Dani Pérez va més lent de l'esperat i no el podem forçar. Benítez també va més lent, ja que les lesions musculars van com van. En Hugo és la primera lesió muscular i hi ha l'aspecte mental".
