Bàsquet/Lliga Endesa
Eli Brooks, jugador del Baxi Manresa, té un edema articular al genoll esquerre i pot estar algunes setmanes de baixa
El jugador estatunidenc va jugar amb molèsties contra el Hapoel i el Girona i s'afegeix a la llista de lesionats del club bagenc
El Baxi Manresaha informat aquest dissabte a la tarda que l'escorta Eli Brooks té un "edema articular" al genoll esquerre després que se li hagin fet proves arran de la lesió que ha arrossegat des de fa dies i que no li van permetre acabar el partit de divendres contra el Girona. També va actuar amb molèsties a la pista del Hapoel de Jerusalem.
Un edema articular és una acumulació anormal de líquid en els teixits que envolten l'articulació. Tot i que el club ha informat amb l'habitual frase que "la seva evolució marcarà el retorn a les pistes", una afectació d'aquest tipus pot comportar entre tres i cinc setmanes de baixa. Tenint en compte que, en el que queda de mes de gener, gairebé tot, el Baxi encara ha d'afrontar vuit partits, entre lliga i Eurocup, l'absència de Brooks serà important en moltes de les cites de l'equip.
Diego Ocampo ja va informar aquesta lesió en el postpartit contra el Girona, en què el va descartar per jugar diumenge a València i en què va destacar el compromís de Brooks, qui també va jugar amb febre el 20 de desembre a la pista del San Pablo Burgos. Des de la seva arribada, només ha pogut actuar en cinc compromisos, en tres d'ells amb problemes físics, i havia deixat molt bones sensacions.
La baixa de Brooks s'uneix a la de dos bases més de l'equip, Dani Pérez i Hugo Benítez, dels quals Ocampo va informar que no es vol arriscar i que la seva evolució va més lenta del que es pensava. L'equip ha rebut la bona notícia de l'actuació de Max Gaspà en el duel que l'equip sub-22 ha perdut contra el Reial Madrid. El barceloní podria entrar a la convocatòria per jugar a València diumenge (19 hores) , després d'alguns partits d'absència per una lesió a un abductor i unir-se a Retin Obasohan, Ferran Bassas i el júnior Gerard Fernández com a conductors del joc bagenc.
