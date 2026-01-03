Lliga U22
El Reial Madrid condemna el Baxi a jugar el play-in per quedar-se al grup A (57-83)
L'equip manresà s'ha col·lapsat en els darrers vint minuts de duel i haurà de jugar, al Nou Congost, contra l'UCAM Múrcia per mantenir la plaça al grup capdavanter
El Baxi Manresa haurà de jugar un partit extra si el que vol és mantenir-se al grup A de la Lliga U22. Els jugadors que entrena Nacho Juan ha tingut el triomf a les seves mans a la primera meitat, en què ha esborrat del parquet el Reial Madrid, però un col·lapse general en atac a la segona meitat ha condemnat els manresans a jugar el play-in (57-83). La victòria del València davant l'Unicaja i la derrota de la Penya contra el CB Canàries certifiquen un triple empat que deixa els de Nacho Juan en sisè lloc, i que els obliga a vèncer l'UCAM Múrcia al Congost per mantenir la plaça.
Els joves jugadors que dirigeix Nacho Juan han entrat al partit amb molta energia i superant en gairebé tots els aspectes del joc als blancs. Gràcies a un gran percentatge en el llançament exterior, però sobretot basat en una gran defensa que els permetia córrer, els manresans han desarmat un Madrid que semblava quedar-se sense idees.
La solidesa dels primers 20 minuts semblava preveure una segona meitat en què el Baxi certificaria el triomf i la permanència al grup A de la Lliga U22, però els partits de bàsquet duren 40 minuts. A la represa, els manresans s'han col·lapsat totalment. Els blancs han començat a trobar camins clars cap a cistella i l'encert bagenc des de més enllà dels 6,75 s'ha esvaït.
Sense cap resposta, els joves jugadors del Baxi només han anotat dues cistelles en accions de joc en tota la segona meitat. En total, en aquests 20 minuts, el parcial ha estat d'11-44, amb els manresans incapaços d'anotar en accions que no fossin de tir lliure en els 16 darrers minuts de duel.
