Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa cau amb honra, però amb duresa, en una visita impossible a València (103-76)
L'exhaust conjunt manresà aguanta el ritme fins a poc abans del descans, no s'ensorra com contra el Hapoel, però acaba perdent de 27 contra un adversari massa superior
El desplaçament al Roig Arena del Baxi Manresa, a part de per estrenar les visites del club a aquesta obra faraònica, semblava destinat a fer que passés el que ha passat. L'equip, tot i els problemes físics i el calendari criminal, ha mantingut la compostura durant la majoria de minuts, però ara mateix la diferència de nivell entre les dues formacions no fa pensar que es pugui treure res del feu valencià. Derrota àmplia (103-76), però honrosa, i a pensar en la pròxima estació, aquesta europea, en 48 hores contra l'Aris. I almenys ningú no ha pres mal.
Sense cap pressió davant d'un partit en què no hi havia exigència de triomf, el Baxi ha arrencat el partit anotant els tres primers triples que ha tirat, un de Reyes i dos de Steinbergs per avançar-se amb un 4-9 que era anecdòtic. El ritme de totes dues formacions feien preveure una projecció de punts alta. En la creu, el poc control sobre un Jaime Pradilla que anotava sis punts, amb una esmaixada inclosa (10-11, en només quatre minuts).
El temps havia d'anar a favor del València. I això que Pedro Martínez encara podia fer descansar Kam Taylor, Darius Thompson i Yankuba Sima. El Baxi ha mantingut el ritme amb un triple d'Olinde, però el València, que ha ofert un quíntuple canvi demostrant la profunditat de la seva plantilla, ha ficat quatre triple seguits, l'últim amb addicional de Montero, abans que Kao tragués dos tirs lliures per tancar el quart amb 30-22.
Les desatencions es paguen
El València ha posat a l'inici del segon quart Isaac Nogués en pista per molestar molt la feina dels bases visitants i per apujar la intensitat defensiva. Reyes i Olinde han tret sis punts per mantenir l'equip a prou, però uns grans minuts de Moore han permès als locals pujar dels deu punts de marge per primer cop (39-28).
Però el Baxi no s'ha descomposat. Amb un gran esforç defensiu per controlar el mal que li estaven fent a la zona ha clavat un meritori parcial de 0-10, amb triples d'un descarat Gerard Fernández i Steinbergs (39-38). El partit volava. Tot i que Montero tibava de nou la goma, el Manresa no perdia la cara al partit (45-42).
Fins que ha arribat una desafortunada jugada en un servei de fons en què Olinde ha badat, Pradilla ha permès a Puerto a anotar i l'acció ha descontrolat els visitants, que han començat a perdre boles. El València ha olorat sang i en dos minuts ha establert una distància de catorze punts que no reflectia què havia passat però que mostrava el potencial dels taronja (56-42).
De tota manera, el descans pot haver anat bé per aturar la dinàmica negativa i l'inici del tercer període ha estat força profitós. Vuit punts d'Ubal i algunes errades locals han permès baixar de deu punts (61-52), i encara perquè Reyes ha errat dos tirs liures. El problema era poder donar continuïtat a la reacció, i més encara quan Pradilla era a pista. L'aragonès feia un estrip passant i anotant i amb 17 punts propis posava aquesta mateixa diferència al marcador (69-52).
Ara el partit ja estava pesant massa. Golden i Gerard perdien dues boles en primera línia i el València s'escapava fins als 23 punts, amb un 14-0 de parcial, i amenaçava de fer el mateix que el Hapoel a Jerusalem (75-52). I encara faltaven catorze minuts. Malgrat tot, però, el Manresa no ha perdut els nervis, ha defensat millor i ha pogut rebaixar a quinze punts a còpia d'esforç abans d'entrar en el darrer quart (78-63).
Ha estat tornar Pradilla al darrer quart i que es tornés a ampliar la renda als vint punts. Amb el partit sentenciat, l'únic al·licient per al Baxi era intentar acabar el millor possible. Per sort, el València també semblava més interessat en enllestir el tràmit que en fer més mal, encara que, tal com està ara, amb poc que faci guanya sobrat.
