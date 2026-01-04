Bàsquet/Lliga Endesa
Diego Ocampo: "Hem d'aprendre a controlar mentalment l'esgotament"
L'entrenador del Baxi considera que en molts moments hi ha un excés d'estrès en els seus jugadors per resoldre certes situacions
Després de la derrota a València, Diego Ocampo explicava que "ha estat un partit molt dur i exigent per a nosaltres, però tots els jugadors han lluitat molt. Hem fet el que volíem fer, millorar a través del partit. Hi ha tres claus: el control del rebot, les seves cistelles de dos punts, que han rondat el 60%, i les nostres pèrdues, que ens han tret del partit quan el controlàvem".
Sobre el tema de la pèrdua, "té a veure amb l'esgotament, però també hem d'aprendre a controlar-lo mentalment. Pots estar cansat, però treballar en millorar la recuperació i en el moment de la jugada, no tenir un excés d'estrès. Aquest és físic i mental, però hem de millorar. Els passa a bastant jugadors que volen fer una passada definitiva. Quan no estàs bé, has de jugar fàcil i després ja arribarà l'avantatge".
Pel que fa a un possible excés de tirs de tres punts (33 contra 27 de dos en aquest partit) pensa que "no n'hi ha massa, però cal millorar la selecció. Avui n'hi ha hagut després de rebot d'atac que no estaven ben tirats. Si una manera de jugar la portes a l'extrem, no és bona. Hem de tirar més eficaçament en els tirs de dos i els tirs lliures per tenir més equilibri".
El millor del partit és que no ha caigut ningú més. "No tenim gaire marge de rotar amb els homes que tenim. Ho intentem fer durant els partits. Cal tenir confiança que les coses poden sortir quan no van tan bé i s'escapen del teu control".
