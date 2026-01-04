Bàsquet/Lliga Endesa
La permanència es comprimeix a l'ACB amb dos partits de distància entre el Baxi Manresa i el descens
La reacció del Burgos posa en un compromís equips que fins ara estaven tranquils
El Barça talla la mala ratxa en els clàssics i infligeix la segona derrota al líder, el Madrid, a domicili
Les dues victòries seguides del Burgos, l'última del qual dissabte a Granada (90-107), ha costat el lloc al tècnic dels andalusos, Ramón Díaz, ha provocat que una sèrie d'equips que vivien tranquils fins fa dues dates ara vegin problemes a prop. Els castellans estan traient el cap i se situen a un sol partit del MoraBanc Andorra i a dos del Baxi Manresa i també del Casademont Saragossa i del Lleida, que s'han enfrontat aquest diumenge amb triomf aragonès a Barris Nord (77-87).
Ha estat en un duel igualat i d'alternatives en què entre Yusta i Bell-Haynes han anotat 17 dels 30 punts del seu equip en el darrer quart per endur-se un triomf molt important. El madrileny ha acabat amb 19 punts per 15 del local Batemon.
Per la seva banda, el MoraBanc Andorra ha mantingut opcions fins al final, i fins i tot guanyava a sis minuts per al final (81-82), però ha caigut a Vitòria per 99-92 i és al tall de la navalla, amb només un partit sobre el Burgos. Els bascos, per la seva banda, consoliden la seva posició de Copa amb 19 punts de Simmons i Luwawu-Cabarrot.
Un graó més amunt hi són el Girona i el Bilbao, que s'han enfrontat amb triomf biscaí a Fontajau per 89-93, amb remuntada final de l'equip de Jaume Ponsarnau, amb sis jugadors amb doble dígit d'anotació i 17 punts de Hilliard.
La jornada havia arrencat amb el triomf del Barça en un espectacular clàssic a Madrid (100-105) que tallava la ratxa blanca a casa i en els partits contra els blaugrana. Punter i Laprovittola, amb 19 punts, han estat determinants.
