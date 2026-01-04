Bàsquet/Lliga Endesa
Quina ratxa, iniciada pel Baxi Manresa, ha tallat el Barça de bàsquet?
El triomf blaugrana en el primer clàssic del 2026, al Movistar Arena, posa punt final a un rècord del Reial Madrid que datava de fa gairebé dos anys amb 37 triomfs seguits a casa
El Barça de bàsquet ha guanyat aquest diumenge al migdia per 100-105 a la pista del Reial Madrid en duel de la 14a jornada de la lliga Endesa. Els 19 punts de Laprovittola i de Punter han impulsat l'equip de Xavi Pascual a tallar una ratxa de nou victòries consecutives dels blancs en aquest tipus de partits, a les dues pistes i en les diverses competicions en què s'han enfrontat, lliga, Copa i Supercopa ACB.
Però, a més, el Barça ha posat fi a una ratxa que ha estat rècord de la lliga ACB des del seu inici. La de 37 victòries seguides com a local, al Movistar Arena, i abans al WiZink Center, de l'actual campió de lliga i líder de la competició. Aquesta imbatibilitat tenia gairebé dos anys i l'últim equip que hi havia guanyat havia estat, precisament, el Baxi Manresa.
Va ser el 31 de març del 2024 quan l'equip dirigit aleshores per Pedro Martínez hi va guanyar per 72-83, en un duel en què van destacar els 20 punts de Brancou Badio i els 16, amb 20 de valoració, de Devin Robinson. Per la banda madridista, Poirier va fer 19 punts i Yabusele, 12. Com a curiositat, dels 24 jugadors que van entrar en la convocatòria aquell dia, al Madrid només n'hi queden sis (Abalde, Campazzo, Hezonja, Tavares, Llull i Deck) i al Baxi dos, Pierre Oriola, que va marxar i tornar, i Dani Pérez. I els dos entrenadors, que aquell dia eren Chus Mateo i Pedro Martínez, també han canviat.
En aquest temps, el Madrid no ha perdut cap partit a casa ni a la lliga regular, ni a dos play-offs en que va guanyar dues lligues, amb finals contra l'UCAM Múrcia i el València.
- Supervivent de l'incendi a l’estació d’esquí suïssa de Crans-Montana: 'Una bengala va incendiar el sostre i tothom cridava
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Un helicòpter del SEM pateix un 'incident' amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores