Bàsquet/Eurocup
El Baxi Manresa es regala una gran primera part i la dosi habitual de patiment final per vèncer l'Aris (113-99)
L'equip bagenc arriba a guanyar de 31 punts, però els grecs rebaixen a vuit fins que Bassas sentencia amb dos triples crucials
L'equip d'Ocampo entra en la lluita per una quarta posició que li donaria el factor pista en el play.-off
El Baxi Manresa tindrà tres dies sense partit i no haurà de viatjar per rebre el Breogán dissabte. És el millor per a un equip que arriba molt cansat als finals dels partits. Contra l'Aris, equip a qui s'arrasava de 31 punts a la primera part, ha tornat a passar. Però aquest cop l'equip ha gestionat be la pressió, ha atacat bé en penetracions i ha trobat dos triples crucials de Bassas quan la bola més cremava. Triomf per 113-99 que acosta al play-off a Europa i, sobretot, dona benzina per al determinant duel que ve de la lliga.
Amb una afició local més activada que de costum a l'inici per combatre els crits dels seguidors grecs que acabaven d'arribar, el Baxi ha assumit els primers avantatges, tot i que cap dels dos equips es mostrava particularment encertat. Ha estat Ubal qui ha fet dues bones penetracions i un triple de Bassas ha posat el 10-5.
El conjunt grec s'ha entonat en els següents minuts, però en l'intercanvi de cops guanyava sempre el Baxi, amb bona tensió en el rebot ofensiu, com en un de Steinbergs, i encert en el triple, com un d'Obasohan i un altre del letó (24-14).
La defensa hel·lena brillava per la seva absència i ja havia encaixat gairebé trenta punts un minut i mig abans del primer descans. Però encara faltava temps per a dues mostres de talent de Gerard Fernández, primer amb un 2+1 i després amb un triple, amb robatori inclòs, per al 35-18.
Gerard superstar
I la festa seguia en el segon període, amb dos encerts més de Reyes i Bassas per catapultar l'equip fins al 41-20. Però res comparat amb uns segons màgics de Gerard Fernández, amb un tir de tres, una pilota robada, un gairebé 2+1 i un triple que ha fet la corbata. No era d'estranyar que el pavelló coregés el seu nom. Ja portava 10 punts.
Mentre Kao anava fent taps i esmaixant, la diferència creixia (47-24) i l'Aris no existia i la tova ja era considerable. Un robatori de Knudsen i un triple d'Olinde feia arribar l'equip als trenta de marge (56-26, a 3.30). La distància ha arribat a ser de 31, però l'equip visitant ha fet un tram final acceptable i, amb un 0-7 de parcial, se n'ha anat a descansar només 25 a sota (63-38).
El perill per al Baxi en el tercer període era abaixar massa la tensió i que, com ha passat en d'altres ocasions aquesta temporada, l'adversari cregués que podria fer alguna cosa. De fet, el ritme de l'inici ja era manifestament més baix, amb un parcial de 2-4 en gairebé dos minuts. I amb un bàsquet de Forrester, després de dos rebots d'atac seguits, ha rebaixat fins als vint de dèficit (67-47, a 6.46).
De fet, amb un triple de Kulboka, els grecs han rebaixat de les dues desenes dos minuts més tard (71-52). Ara el Baxi ja no era tan proactiu i allargava excessivament els atacs. La tornada de Gerard Fernández ha estat la que ha permès un altre canvi de dinàmica, amb quatre punts seus. El duel ha entrat en un intercanvi de cops i semblava haver adquirit ritme d'aterratge per tancar el tercer quart amb un 87-66.
El darrer període havia de ser una prova al físic de l'equip. I la cosa no començava bé, perquè un parcial de 0-5 per als grecs, amb una antiesportiva inclosa, rebaixava la distància als catorze punts (87-73), després d'una cistella de Noua a 8.35. La por escènica apareixia.
L'Aris ha arribat a tenir dos tirs per rebaixar els deu punts. Han aparegut Obasohan i Steinbergs per aturar el cop. Jones estava calent i ha anotat dos triples, però el belga del Baxi li ha donat rèplica per al 95-81 a 5.49.
El recital de triples dels hel·lens era ara esfereïdor i calia aturar-lo per no patir. Ocampo rebia una tècnica i Andjusic posava els seus a vuit (103-95, a 3.08). Aquí han arribat les dues jugades decisives. Bassas ha anotat un triple sobre la possessió i Jones (27 punts) ha comès la cinquena falta, en atac. Tot seguit, un altre triple del badaloní, a 2.12, ha permès respirar.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- Alerta si circules per aquestes carreteres durant l'episodi de neu a la Catalunya central
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs